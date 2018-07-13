İSTANBUL,() Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. İngiliz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sosyal medyadan 'Tosun Paşa' etiketiyle yayımladığı videoda Cenk Tosun'un idman görüntülerine yer verdi. Geçen sezon devre arasında Everton'a transfer olan Cenk, 14 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. Everton, yeni sezona 11 Ağustos'ta Wolverhampton deplasmanında başlayacak.
(Görüntülü) Evertonlı 'Tosun Paşa' güç depoluyor
İSTANBUL,() Premier Lig ekibi Everton, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdürüyor. İngiliz ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sosyal medyadan 'Tosun Paşa' etiketiyle yayımladığı videoda Cenk Tosun'un idman...
13 Temmuz 2018 Cuma 17:34
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