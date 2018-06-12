(Görüntülü) Euro 2024 için sahne alacak statlarımız (2)

Avrupa şampiyonası finallerine aday olan 9 şehirdeki 10 stadın havadan ve yerden görüntüleri İSTANBUL,() - Türkiye, tüm dünyaya çağrı yaparak "Gelin EURO 2024'ü birlikte paylaşalım" dedi. Toplumun her kesimiyle Avrupa Futbol Şampiyonası'nın finallerine evsahipliği yapmak isteyen Türkiye buna hazır. Avrupa'nın en genç nüfuslu ülkesi Türkiye'nin, UEFA EURO 2024 ev sahipliğine adaylığı sadece bu topraklarda yaşayan insanlar için değil, Avrupa için de büyük önem taşıyor. Nüfusunun %28,7'si 17 yaşın altında olan ülkemizde, Euro 2024'ün organize edilmesinin futbola olan ilgi ve sevgiyi ne denli artıracağını düşünmek bile heyecan verici. STATLARIMIZ DA GENÇ VE MODERN Sadece nüfusu değil stadyumları da oldukça genç olan Türkiye, sahada mücadele edecek takımlara en üst düzeyde konfor sunarken, ülkemize gelecek futbolseverlere de Türk misafirperverliğini ekleyerek unutulmaz anlar yaşatacak olmanın heyecanını yaşıyor. UEFA, Eylül 2018'de kararını verecek ve bu konuda yarışan Almanya ile Türkiye arasında seçim yapacak. Türkiye daha önce girdiği yarışlarda kaybetse de verdiği taahütleri, UEFA'ya verdiği sözleri yerine getirdi. Organizasyonu alamasa da statlarını yeniledi, inovasyon merkezi kurdu, futbolu geliştirmek adına her türlü yatırımı yaptı. Şimdi sıra bizde ve kalpler 2024 için atıyor. İŞTE STATLARIMIZ... İSTANBUL'DAN İKİ ADAY Avrupa ile Asya kıtaları arasında köprü görevi gören İstanbul'da 76 bin 761 kişilik kapasitesi olan Atatürk Olimpiyat Stadı EURO 2024'te oynanacak olan final karşılaşmasına aday olurken, 2011 yılında açılan ve 52 bin 223 kişilik izleyici kapasitesi olan Ali Sami Yen Spor Kompleksi ise Yarı Final karşılaşması için aday oldu. ANKARA'DA YENİ STADYUM Türkiye'nin başkenti Ankara'da ise 19 Mayıs Stadyumu'nun yıkılarak yerine yapılması planlanan Yeni Stadyum, EURO 2024 yarı final karşılaşmalarına aday oldu. Yeni Stadyum'un izleyici kapasitesinin ise 55 bin kişi olacağı biliniyor. AKDENİZ'İN İNCİSİ Türkiye'nin 2.3 milyon nüfusu ile en kalabalık beşinci şehri olan Akdeniz'in incisi Antalya'da ise 2015 yılında açılan Antalya Stadyumu 32 bin 537 kişilik kapasitesiyle EURO 2024'te Grup ve Son 16 aşamalarına aday oldu. BURSA HEYECANLA BEKLİYOR Çok eski çağlardan itibaren yerleşimlere sahne olmuş Bursa, 2.9 milyon kişilik nüfusuyla EURO 2024 adaylığının sonucunu heyecanla bekliyor. Turnuvanın çeyrek final aşamasına ev sahipliği yapmak için aday olan Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu, 2015 yılında açılırken kapasitesi ise 43 bin 361 kişilik. ESKİŞEHİR Zengin kültürü, sosyal hayatı ve doğasıyla herkesi kendisine büyüleyen Eskişehir, 844 bin 842 kişilik nüfusa sahip. Kent, henüz 2016 yılında açılışı gerçekleşen Eskişehir Yeni Stadyumu ile turnuvada Grup ve Son 16 aşamalarına ev sahipliği yapmak için aday oldu. Stadın kapasitesi ise 33 bin 963 kişilik. LEZZET DURAĞI GAZİANTEP Lezzetli yemekleri ve zengin kültürüyle Türkiye'nin en sevilen kentlerinden biri olan Gaziantep, bu kez ise EURO 2024 adaylığıyla adından söz ettiriyor. Şehir, 1.9 milyonluk nüfusuyla turnuvada Grup ve Son 16 aşamalarına ev sahipliği yapmak istiyor. EURO 2024 adayı olan Gaziantep Stadyumu'nun kapasitesi ise 33 bin 502 kişilik. KOCAELİ Ülkemizin en önemli sanayi kentlerinden biri olan Kocaeli, 2017 yılında açılışı yapılan 34 bin 169 kişilik kapasitesi olan Kocaeli Yeni Stadyumu ile turnuvanın Grup ve Son 16 aşamalarına ev sahipliği yapmak için adaylardan bir diğeri. KONYA EURO 2024'te çeyrek finale ev sahipliği yapmak adına aday olan huzurun ve inancın birleştiği kent Konya, zengin bir tarihi mirasa sahip. Turnuvaya aday olan Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nun seyirci kapasitesi ise 42 bin kişi. TRABZON, ÇEYREK FİNALE ADAY Doğu Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Trabzon, 2016 yılında açılan Şenol Güneş Spor Komleksi ile turnuvanın çeyrek final karşılaşmalarına aday oldu. Zengin doğasıyla dikkat çeken Trabzon'da aday olan stadyumun izleyici kapasitesi ise 40 bin 775 kişi.