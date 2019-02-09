MERSİN’de Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası 81 sporcunun katılımı ile başlarken, dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Gençler Epe Federasyon Kupası, Kapalı Tenis Kompleksi'nde başladı. Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası’na kadınlarda 13 kulüp 39 sporcu ile erkeklerde 17 kulüp 42 sporcu ile katıldı. 2 gün sürecek olan müsabakalarda sporcular madalya için kıyasıya bir mücadele veriyor.
(Görüntülü) Eskrimde Gençler Epe Federasyon Kupası başladı
MERSİN’de Eskrim Federasyonu (TEF) 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Epe Federasyon Kupası 81 sporcunun katılımı ile başlarken, dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele ediyor. Gençler Epe Federasyon Kupası,...
09 Şubat 2019 Cumartesi 15:42
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