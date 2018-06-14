(Görüntülü) Eskişehirspor Ümit Özat ile görüştü

Kemal ATLAN - Hakan TÜRKTAN / ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİRSPOR, teknik direktörlük için Ümit Özat ile görüştü. Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından taraflar arasında anlaşma sağlanamadı. Eskişehir'e gelen Ümit Özat, Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde Eskişehirspor Kulübü Başkanı Halil Ünal ile görüşme yaptı. Kulüp başkanı Halil Ünal ile yaklaşık 3 saat görüşen Özat daha sonra tesislerden ayrıldı. Ümit Özat ile kulüp yönetiminin yapılan görüşmeyi değerlendirecekleri belirtirken Eskişehirspor kulübü Başkanı Halil Ünal konuyla ilgili gazetecilere "O da düşünecek, biz de düşüneceğiz" dedi. Bu arada Eskişehirpor kulübünün WhatsApp grubundan basın mensuplarına görüşme öncesi gönderdiği mesajda "Vali Hanefi Demirkol Tesislerimizde saat 11.30'da Yeni Teknik Direktörümüz Ümit Özat'ın imza töreni vardır. Katılımınızı bekliyoruz' denildi.