(Görüntülü) Eskişehirspor - Hacettepe: 4 - 2

Murat KÜÇÜK/BOLU,()





Spor Toto 1'inci Lig ekibi Eskişehirspor Bolu kampının ilk hazırlık maçında Hacettepe'yi 4-2 mağlup etti.



Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Eskişehirspor, Bolu kampı çalışmaları kapsamında ilk hazırlık maçını 2'nci Lig ekibi Hacettepe ile oynadı. Karşılaşmanın ilk golünü 2'nci dakikada Hacettepeli Cengizhan Akgün kaydetti. Karin'in 8'inci dakikada attığı golle beraberliği sağlayan Eskişehirspor, 32'nci dakikada Kerim Avcı'nın penaltı golü, 44'üncü dakikada da Karin'in golüyle ilk yarıyı 3-1 önde bitirdi. Karşılaşmanın ikinci yarısında 78'inci dakikada Mustafa Seyhan skoru 3-2'ye getirirken 82'nci dakikada Kaan Gül skoru 4-2'ye getirdi. Karşılaşma Eskişehirspor'un 4-2 üstünlüğü ile sona erdi.



Karşılaşmayı Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ve Eskişehirsporlu olduğu bilinen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de izledi.