(Görüntülü) Eskişehirspor'dan imza şov!

8 oyuncu törenle imzayı attı Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,() Spor Toto 1'inci Lig takımlarından Eskişehirspor, 8 oyuncuya törenle imzayı attırdı. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine, Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal ile yöneticiler katıldı. Törende; 27 yaşındaki orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko ile 1 yıl, 31 yaşındaki orta saha oyuncusu Cristian Tanase 2 yıl, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Ferhat Kiraz ile 2 yıl, Eskişehirspor'un alt yapısından yetişen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Furgan Polat 3 yıl, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Kamal İssah ile 1+1 yıl, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerim Avcı 3 yıl, 22 yaşındaki santrafor Jesse Sekidika ile 2 yıl ve 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Can Atila Konyaspor'dan 1 yıllığına kiralık olmak üzere sözleşme imzalandı. "TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK" Başkan Halil Ünal, tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Yeni sezonda tek ama tek hedefi şampiyonluk olarak yola çıkan bir Eskişehirspor camiası var. Yeni bir takım ve yeni bir heyecan. Biz büyük camiayız. Biz iyi oyuncular alacağız diye söylemiştim. Takımımıza katkı sağlayacak olan arkadaşlar bizimle birlikte olacak. Şampiyonluklar çok meşakkatli yollardır. Onun için birlik ve beraberlik lazım. İnşallah o süper denen layık olduğumuz ligde olacağız. Biz orada da hedefsiz olmayız. Yeni transferlerimizle birlikte çok önemli işler başaracağımıza inanıyoruz. Herkesin desteğine ihtiyacımız var. Bu şampiyonluklar böyle geliyor. Ama bu seferki şampiyonluk herkesin çocuklarına, torunlarına anlatacağı bir şampiyonluk hikayesi olacak. Bu çok başka bir şampiyonluk olacak. İnşallah 7 gün, 7 gece kutlayacağız. Daha transferlerimiz olacak. Stoper ve forvet konusunda da çok yakında hayırlı müjdelerimiz olacak. Ama şunu bilin ki golcülerin en iyileri gelecek" dedi.