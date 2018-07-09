(Görüntülü) Eskişehirspor camiası, kulübün kuruluş yıldönümünü kutladı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, ()





Eskişehirspor'un 53'üncü kuruluş yıldönümü, Porsuk Çayı kıyısını dolduran yüzlerce taraftar meşaleler yakarak kutladı. Kulüp başkanı Halil Ünal, "bu sezon Süper Lig'e bizim takımımız çıkacak" dedi.



Eskişehirsporlu taraftarlar takımlarının 53'üncü kuruluş yıldönümü nedeniyle kutlama etkinliği düzenledi. Porsuk Çayı üzerine platformda Eskişehirsporlu taraftarların oluşturduğu 'Bando Es Es' grubu Eskişehirspor'un marşlarını çaldı. Porsuk Çayı'nın her iki kıyısı ile köprü üzerini dolduran yüzlerce taraftar da meşaleler yakarak takımlarına tezahüratta bulundu. Eskişehirsporlu futbolcular tekne ile kutlamanın olduğu platforma geldi ve taraftarların coşkusuyla karşılandı. Eskişehirspor'un önümüzdeki sezon giyeceği formalar manken kızlar tarafından tanıtıldı.



Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, uzun yıllardır kutlanmayan kuruluş yılı kutlamalarını geleneksel hale getirdiklerini söyledi. Diri, Eskişehirspor'a destek veren herkese teşekkür etti.



Teknik direktör Fuat Çapa da Eskişehirspor'a gelerek hayallerini kavuştuğunu söyledi. Avrupa'da çok şehir gezdiğini, Eskişehir'den daha heyecanlı taraftarı, hiçbir yerde görmediğini belirti. Çapa, "Bu sene tekne boş geldi, inşallah gelecek sezon elimizde kupayla geleceğiz" dedi.



"O KUPA BU ŞEHRE YA GELECEK YA GELECEK"



Eskişehirspor Başkanı Halil Ünal, yapacakları transferlerle şampiyonluğa oynayacak bir takım kuracaklarını söyledi. Ünal şöyle konuştu: "Şunu herkes çok iyi bilsin ki 2018-2019 futbol sezonunda o süper denen lige bizim takımımız çıkacak. O çok büyük hayal kırıklığına uğradığımız Antalya'daki Göztepe maçı yarım kalan bir iş, onu tamamlayacağız. O kupa bu şehre ya gelecek ya gelecek. Yarın sabahtan itibaren çok özel oyuncular kadromuzda yer alacak, şu anda bir kısmı uçakta, sabah hemen İstanbul'a geçiyorum, size bu kupayı getirecek güvendiğimiz oyuncular alıyoruz. Siz taraftarlardan beklentimiz; güç birliği yapacağız, birlik ve beraber olacağız. Kale arkalarının bir sezonluk kombine bilet fiyatı 50 TL, maraton tribün bir sezonluk 150 TL. Beklentimiz 26 bin kombine alıyorsunuz ve 100 bin de Passolig yapıyoruz."



Konuşmaların ardından Eskişehirspor'un kuruluş yıldönümü pastası kesildi, sanatçı Volkan İmançer, Bando Es Es eşliğinde Eskişehirspor marşlarını seslendirdi.