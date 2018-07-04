(Görüntülü) Eskişehir Atatürk Stadyumu'na veda 1

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,()

Önümüzdeki günlerde yıkılıp yerine 'Millet Bahçesi' yapılacak olan Eskişehir Atatürk Stadyumu'nda veda etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Eskişehirspor'un eski efsane futbolcuları ile basın mensupları maç yaptı.



Eskişehirspor'un uzun yıllar maçlarının oynandığı 65 yıllık Atatürk Stadyumu'nda bu akşam 'Efsanelerle Birlikte Atatürk Stadyumu'na Veda' adı altında etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Ak Parti milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, İYİ Parti Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Naci Gündoğan, Eskişehirspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, Eskişehirspor'un eski futbolcuları ile çok sayıda kişi katıldı.



Eskişehirspor'un 1970'li yıllardaki golcü futbolcusu olan Prof.Dr. Fethi Heper etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ben bunu kapanış olarak görmüyorum. Bu yeniden doğuştur. Biz 1965 yılında burada doğduk" dedi.



Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak da, Eskişehirspor'un Atatürk Stadyumu'nda Başbabakanlık ve Cumhurbaşkanlığı kupalarını kazandığını belirtti.



Vali Çakacak, “Yıllarca Eskişehir'e, spora ve Türkiye'ye emek veren Atatürk Stadyumumuz Millet Bahçesi'ne dönüşecek. Stadyum tarihe karışmadan önce Eskişehirsporumuzun efsane futbolcuları ile hatıra maçı yapmak istedik. Ben protokolde olacaktım ama sahaya çıkmayı istedim" diye konuştu.



AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da stadyumun yıkılıp yerine millet bahçesi yapılacağını belirterek şöyle konuştu:



"Bu, yeni bir sayfanın açılışı. Cumhurbaşkanımızın müjdesinden sonra inşallah burası ilk açılan Millet Bahçesi olacak. Buradan bir meçhule gitmiyoruz. Çok güzel bir stada gidiyoruz. İnşallah yeni stadımızda da taraftarımızla birlikte Eskişehirspor yeni başarılara koşacak. Taraftarımızın yeni stadın öyle bir hakkını verdi ki federasyon, milli maçları Eskişehir'e vermek için yüreklendi."



Bando EsEs Grubunun Eskişehirspor marşlarını çaldığı etkinlikte Eskişehirspor'un efsane futbolcuları ile basın mensupları özel bir maç yaptı. Milletvekili Nabi Avcı'nın başlama vuruşunu yaptığı karşılaşmada Vali Özdemir Çakacak Efsaneler, Emniyet Müdürü Engin Dinç de Basın Mensupları takımında yer aldı. Karşılaşmayı Efsaneler takımı 2-0 kazandı.