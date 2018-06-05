(Görüntülü)Ersun Yanal: "Ali Koç önemli lokomotif olacak"-1

İZMİR, () Seferihisar Belediyesi'nin düzenlediği "Futbol Günleri" paneline katılan Fenerbahçe, Trabzonspor ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Seferihisar Belediyesi Adile Naşit Sahnesi'nde konuşan Yanal, eski takımı Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yerine başkanlık koltuğuna oturan Ali Koç'un kulübe ve Türk futboluna önemli katkılar sunacağını belirtti. Koç ve ekibini tebrik eden Ersun Yanal, "Aziz Yıldırım, Türk sporuna önemli katkılarda bulunmuş ve birçok ilke imza atmış bir başkan. Demokratik bir seçimdi. Bu demokratik seçimin sonunda Ali Koç başkan oldu. Koç, vizyon olarak düşünecek olursak, önemli bir misyonu temsil eden büyük bir kuruluşun başındaki bir işadamı. Birçok insanın güvenini kazanmış bir insan. Ülke sporu açısından da düşünecek olursak, Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütü. Bunu da seçimlerde gördük. Bu sivil toplum örgütünün başında, ülkenin sportif lokomotifliğini üstlenecek olmasının çok değerli olduğunu düşünüyorum, ülkemize ve Fenerbahçe'ye hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Ülke futbolunu Avrupa'yla kıyaslayan Ersun Yanal, Süper Lig'in yüzde 73'le en fazla yabancı oynatılan lig olduğunu dile getirdi. Altyapının eksik olduğunun altını çizen deneyimli çalıştırıcı, "Kendi altyapısından yetiştirdiğini oynatamayan bir ligiz. Avrupa ligleri içerisinde gelir olarak altıncı sıradayız ama UEFA sıralamasının ilk 30'una ancak bu yıl bir takım sokabildik. 0-14 yaş arası 18 milyon nüfusla Avrupa'nın en genç nüfusuyuz. 0-19 yaş grubuna geldiğimizde ise Avrupa'nın 33 ülkesinden daha fazla genç nüfusa sahibiz. Ama Avrupa'nın en yaşlı ligiyiz" diye konuştu. Yaklaşık 80 milyonluk nüfusla Almanya ile aynı durumda olduklarını ifade eden Ersun Yanal, "Türkiye'de 126 profesyonel takımımız var. Bu takımların altyapılarında ise yaklaşık 8 bin sporcu bulunuyor. Amatörde ise 7563 takım sayımız var. Burada 151 bin lisanlı oyuncu var. Şimdi kendimizi Almanya'yla kıyaslayalım. 25 bin kulüp sayısı, 170 bin takım sayısı. Sporcu sayıları ise 7 milyon. Biz genç nüfus olarak çok daha yüksek olmamıza rağmen sporcu sayısında çok çok gerideyiz" yorumunu yaptı. SOYER'DEN YANAL'A ÖVGÜ Teknik Direktör Ersun Yanal'ın ardından söz alan Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, deneyimli teknik adamın hayat dersi verdiğini söyledi. Soyer, "Türkiye'deki profesyonel futbol dünyası ile ilgili çok üzücü bir tabloyla karşılaştık. Genel olarak bilinmeyen konular bunlar. Sanki bir hayal aleminde yaşıyormuşuz, Ersun hoca uyandırdı. Hocamızdan gençlerin yetişmesiyle de ilgili çok önemli mesajlar aldık. Evet bu devletin yapacağı bir iş. Ama önce devletin gençlere bakışını değiştirmesi gerekiyor. Adına, "Beden Eğitimi" dediğiniz, haftada 1 saatlik bir dersle sağlıklı nesiller yetiştiremezsiniz" dedi. Soyer, Fenerbahçe'de yaşanan başkanlık değişiminin de umut verici olduğunu ekleyerek, "Ali Koç'un başkan seçilmesinin umut verdiğini düşünüyorum. Çünkü bu seçim, tüm spor camiasının kılcal damarlarına dağılacak, yayılacak bir değişimin işareti. Türkiye'nin en köklü kurumsal kimliklerinden birinin içinden gelen bir yönetici Fenerbahçe'nin başına geldi. Türkiye büyük bir değişime gebe. Bu değişimin sporda da, siyasette de yaşanacağını düşünüyorum" açıklamasını yaptı.