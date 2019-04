(Görüntülü) Erol Bulut: Bizim için final Galatasaray maçı

Taha AYHAN / MALATYA, () - Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında sahasında Galatasaray’ı konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Erol Bulut açıklamalarda bulundu. Bulut, "Perşembe günü alacağımız bir maç var, inşallah onu alıp ondan sonra finalde ne olacağını göreceğiz. Ama biz finali düşünmüyoruz, bizim için final perşembe günü oynayacağımız maç" dedi.



Ziraat Türkiye Kupası'nda tarihinde ilk kez adını yarı finale yazdıran Evkur Yeni Malatyaspor, Galatasaray ile 2 Nisan'da İstanbul'da oynadığı ilk maçta 0-0 berabere kaldı. Malatya ekibi, kendi sahasında oynayacağı rövanş maçı hazırlıklarına başladı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular daha sonra 4 kişilik gruplara ayrılarak, pas ve top kapma çalışması yaptı. Antrenman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından tamamlandı. Antrenmana tüm futbolcular katıldı.



Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, Trabzonspor ile oynanan maçı değerlendirerek bireysel ve basit hatalardan dolayı kalelerinde gol gördüklerini söyledi. Bulut, "Nitekim Trabzonspor maçında da aynı şekilde oldu. Çok iyi ve istediğimiz gibi giden bir maç ve 1-0 öne geçtik. Ondan sonra Trabzonspor 1-1'i yakaladı ama yine kopmadık. Yakaladığımız pozisyonlar vardı ama iyi değerlendiremedik. Maalesef maçı 2-1 kaybetmiş olduk. Ama genel duruma baktığımızda iyi bir maç oynadığımızı düşünüyorum. Sadece 10 kişi kaldıktan sonra 1-1'i koruyamadık. Değişiklikler yaptık, Kamara ve Bifouma'yı oyuna aldık. Rakibin üzerimize geleceğini zaten biliyorduk. Onların hızını kullanarak, ikinci golü bulmaya çalıştık ama olmadı. Nitekim 2-1 mağlup olduk" diye konuştu



"STADA BEKLİYORUZ"



Bulut, Galatasaray ile sahalarında oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasıyla ilgili şunları söyledi:



"İstanbul'da oynadığımız ilk maçta 0-0 berabere kaldık. Tabi o maç şuan ikinci planda. Önemli olan perşembe günü sahamızda oynayacağımız maç. Tabi bu maça çok iyi bir şekilde konsantre olacağız. Her maça aynı şekilde hazırlanıp, konsantre oluyoruz. Bizim için hem lig hem de kupa önemli. Maalesef iki kulvarda gitmenin dezavantajlarını da ikinci yarıda gördük. 3 günde bir maç oynuyoruz. Baskı, stres olsun üzerimizde bazı futbolcularda sorun yarattı. Ama sonuçta perşembe günü yarı finalde oynayacağımız rövanş maçı var. Orada da tek hedefimiz maçı kazanıp, adımızı yarı finale yazdırmak. Bir şeyi unutmayalım; bu takım 1,5 yılda nereden nereye geldi. Herkes çok çabuk unutuyor. Bu şehirde Avrupa kupalarından, şampiyonluktan bahsediliyor. O yüzden adımlarımızı yavaş yavaş atmamız lazım. Biz her zaman o şekilde düşündük. Çok güzel bir noktaya geldik. Takımı inşallah Avrupa kupalarına taşıyacak yola girdik. Çok uzak değiliz, önümüzde 2 maç var. İlk perşembe günü alacağımız bir maç var, inşallah onu alıp ondan sonra finalde ne olacağını göreceğiz. Ama biz finali düşünmüyoruz, bizim için final perşembe günü oynayacağımız maç. Taraftarımızı stada bekliyoruz ve takıma en iyi şekilde destek vermelerini bekliyoruz. Ne olursa olsun gelinen güzel bir nokta var. Yolumuza bu şekilde devam edeceğiz."



"SÜPER LİG'DE EN AZ HATA YAPAN TAKIM ŞAMPİYON OLACAK"



Bulut, Süper Lig'de şampiyonluk yarışıyla ilgili ise, "Başakşehir ile Galatasaray'ın arasında 3 puan var. Galatasaray ile Beşiktaş'ın arasında da 3 puan var. Üst tarafta her şey çok kızıştı. Galatasaray şampiyon olmak isteyecek. Yaklaştılar ve planlarını ona göre yapıyorlar. Beşiktaş da aynı şekilde. Başakşehir de öyle, en az hata yapan takım şampiyon olacak" dedi.