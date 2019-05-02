(Görüntülü) Ergin Ataman: Dörtlü Final'i hak ettik (ÖZEL)

"19 yıl sonra büyük bir başarı gerçekleştirdik" "Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum" Ata SELÇUK - Gökhan HEBEPCİ / İSTANBUL () - THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi 5'inci ve son maçında Barcelona Lassa'yı mağlup ederek seride durumu 3-2'ye getiren ve Dörtlü Final'e yükselen Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman çok büyük bir başarı gerçekleştirdiklerini söyledi. Demirören Haber Ajansı'nın () sorularını yanıtlayan Ataman, maç öncesi attığı tweete değinerek, "Maç öncesi şu tweeti atmıştım; hak eden ve iyi olan Final Four'a gidecek diye. Biz sezon boyunca hak ettik. Ama tabii ki Barcelona da çok iyi bir sezon geçirdi ve play-off serisi çok zorlu geçti. Bugün (Dün) müthiş bir atmosfer yakaladık, zaman zaman zorlandık ama sonunda maçın kontrolünü elimize aldık ve 19 yıl sonra büyük bir başarı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. "FENERBAHÇE BEKO'YU KUTLUYORUM" Yarı finaldeki rakipleri Fenerbahçe Beko'yu da tebrik ederek sözlerine devam eden deneyimli başantrenör, "Ben Fenerbahçe Beko'yu kutluyorum. Müthiş bir sezon geçirdiler, EuroLeague'i birinci bitirdiler, Zeljko Obradovic son 5 sezondur Fenerbahçe'yi Final Four'a taşıyor. 2 takım da biraz şunun zevkini tadalım, ondan sonra yarı final için hazırlanmaya başlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.