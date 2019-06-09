(Görüntülü) Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tepki

"Azmettirici Fenerbahçe Başkanı'dır"

Serhan TÜRK / İSTANBUL () - Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Anadolu Efes 76-53 mağlup ederken, müsabakanın ardından Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, sarı lacivertli taraftarların kendisi aleyhine yaptığı tezahüratlara tepki gösterdi.



Fenerbahçe'nin bu akşam kendilerinden daha iyi oynadığı dile getiren Ataman, "Euroleague'deki kaybettikleri maçın bir rövanşı olarak görüyorlardı. Onur mücadelesi gösterdiler. Biz ise karşılık veremedik. Sezonun 82. Maçı. En kötü basketbolumuzu oynadık. Seride 1-0 öne geçtiler. Şimdi iki gün sonra tekrar oynayacağız. Mental olarak daha hazır hale getirmeye çalışacağız. Bu akşam mental olarak hazır değildik. Fenerbahçe ise çok kararlı gelmiş" dedi.



"AZMETTİRİCİ FENERBAHÇE BAŞKANI'DIR"



Fenerbahçeli taraftarlarının kendisi aleyhinde yaptığı tezahüratlar ile ilgili yorum yapan deneyimli çalıştırıcı, "Son 10 senedir bu taraftar grubu tarafından maruz kaldım. İspanya'da özellikle final maçında başından sonuna kadar bir grubun ağır ve hakaretlerine bende o günkü heyecanla, sonuçta final maçı oynuyorsunuz bir tepki verdi. Bu tepkim tüm Fenerbahçe camiasına değildi. Orada bana küfür ve hakaret eden kişilereydi. Ancak bugün burada oluşan ortam Fenerbahçe Kulübü Başkanının (Ali Koç) açıklama ve azmettiricisidir. Kendisi söyledi, 'Fenerbahçe arenada Ergin Ataman'ı nasıl koruyacağız' diye. O günden beri sosyal medya üzerinden bütün hesaplarıma gelen yüzlerce tehdit ve ağır hakaret var. Bunları bir basın toplantısında gösteririm ama yayınlamıyorum. İnsanın insanlıktan utanacağı hakaret ve küfürler var. Bu akşamda bunları gördük. Bunları azmettiren kişi de Fenerbahçe Kulübü Başkanıdır. Bu şekilde devam ettiği takdirde Fenerbahçe arenaya gitmeyeceğim" ifadelerini kullandı.



Anadolu Efes Kaptanı Doğuş Balbay ise iyi mücadele edemediklerini ve kötü mağlubiyet aldıklarını dile getirdi.