(Görüntülü) Ergi Kırkın, Antalya Açık'a veda etti

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), () Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Türk Hava Yolları Antalya Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden Türk tenisçi Ergi Kırkın, ikinci eleme turu maçında Slovak Filip Horansky'ye yenilerek turnuvaya veda etti. Türkiye Tenis Federasyonu himayesinde Serik'e bağlı Belek turizm merkezinde düzenlenen THY Antalya Açık'ta bugün Türk oyuncu Ergi Kırkın, ikinci eleme turu maçında Slovak Filip Horansky'ye 58 dakika sonunda 6-2 ve 6-1'lik setlerle mağlup oldu. Dün kariyerinde ilk ATP galibiyetine imza atan 19 yaşındaki Ergi Kırkın, dünya 302 numarası Horansky karşısında maça iyi başlasa da ilk setin üçüncü oyununda servisini kırdırdı. Setin kalanında Ergin bir türlü oyuna giremedi ve ilk seti 6-2 ile kaybetti. İkinci sette üçüncü oyunda kırdırdığı servisle gardı düşen Ergi Kırkın, servis oyunlarında çok etkisiz kaldı. Ergi 26 dakika süren bu seti 6-1 kaybederek, THY Antalya Açık macerasında ana tabloya katılamadan veda etti. Ergi Kırkın, maçtan sonra basın toplantısında şunları söyledi: "Dün Radu Albot karşısında servislerim çok iyiydi ve maçı kazanmamda etkili oldu. Bugün ise dünkü maçın yorgunluğuna, bugün servis oyunlarımda fazlasıyla hata yapmam eklenince, zaten çimde iyi bir raket olan Horansky'ye kaybettim." Turnuva 30 Haziran'da sona erecek.