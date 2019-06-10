Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

(Görüntülü) Erciyes Dağı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi için çalışmalar başlıyor

ERCİYES Dağı'na yapılması planlanan ve içerisinde futbol sahaları, spor salonları ile atletizm merkezi yer alacak olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin inşaatına bu yıl başlanacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılması...

ERCİYES Dağı'na yapılması planlanan ve içerisinde futbol sahaları, spor salonları ile atletizm merkezi yer alacak olan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin inşaatına bu yıl başlanacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes Master Planı çerçevesinde yapılması planlanan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin hazırlıkları sürüyor. Projesi tamamlanan tesisin yapımına bu yıl başlanması bekleniyor.

Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nin, Erciyes Dağı için çok önemli ve stratejik bir yatırım olduğunu söyledi. Cıngı, master planı çerçevesinde öncelikle kayak faaliyetleri için çalışma yaptıklarını anlatarak, "Çok şükür alt yapımızı dünya standartları üzerine oturttuk. Şimdi yavaş yavaş diğer çalışmalara ağırlık vermeye başlayacağız. Bu çalışmaların arasında Yüksek İrtifa Kamp Merkezleri de var. Projemiz hazırlanmıştı. 135 dönümlük arazi üzerine futbol sahaları, spor salonları, atletizm merkezi, yarış alanı ve spa merkezlerinin olduğu muhteşem kompleks projemiz var. İnşallah bu yıl futbol sahalarının inşaatlarına başlayacağız" dedi.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328