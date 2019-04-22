(Görüntülü) Engelli öğrencilere Beşiktaş forması hediye edildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()- BEŞİKTAŞ'ın başlattığı 'Engelleri Birlikte Aşalım' projesi kapsamında Sivas'ta özel öğrencilere forma dağıtımı gerçekleştirildi. Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşmak üzere Sivas'ta olan Beşiktaş yöneticileri, Şefik Güngör Özel Eğitim Okulu'nda gerçekleştirilen özel öğrencilere forma dağıtımı programına katıldı. Program da engelli öğrencilere Beşiktaş forması hediye edildi. Programda konuşan Beşiktaş Taraftar Dernekleri Sorumlusu Burhan Topuz, Beşiktaş'ın sosyal sorumluluk projeleri hakkında bilgi verdi. Topuz, "Beşiktaş Spor Kulübü kurulduğu günden bugüne kadar yapmış olduğu sosyal sorumluluk projeleri ile ilgili Türkiye'de ve Avrupa'da her zaman örnek teşkil etmiştir bir farklılık ortaya koymuştur. Bu doğrultuda yönetim kurulu başkanımız Fikret Orman beyin camiamızın başına gelişi ile birlikte bu tür sosyal sorumluluk projelerinin daha aktif olması gerektiği ve daha üst seviyeye çıkarılması gerektiği beyan edilmiştir. Bizler de Türkiye genelindeki 200 dernek teşkilatımız ile birlikte bugüne kadar 1 milyon çocuğa ulaşmış ve Beşiktaşlılık ruhunu ve sevgisini aşılamış bulunuyoruz. Bir milyon çocuğa ulaşmanın finalinde başkanımızın belirleyeceği bir ilde taçlandırmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı. SİVAS BEŞİKTAŞLILAR DERNEĞİ AÇILDI Forma dağıtımının ardından Sivas Beşiktaş Derneği'nin açılışı gerçekleştirildi. Açılışa Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil, yöneticiler Hüseyin Mican, Melih Aydoğdu, Burhan Topuz ile çok sayıda taraftar katıldı. Açılışta konuşan Sivas Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mikail Duman dernek hakkında bilgi verdi. Daha sonra konuşan Beşiktaş Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil ise derneğin açılışından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ürkmezgil, dernek olarak yapılan faaliyetlerden mutlu olduğunu belirterek, "Bizler için dernek gerçekten çok önemli. Kısıtlı, dar imkanlarla hatta bazen bizlerin bile yardımcı olamadığı noktada onlar kendi imkanlarıyla o kadar çok şeyi başarıyorlar ki. Bizim özellikle son zamanlarda kurulan derneklerimiz ve onların başkan ve yöneticileri çok daha sportmen, çok daha sosyal faaliyetlere eğilen bir yapı içerisinde oldukları için bizim Beşiktaş kimliğimizi de çok güzel öne çıkarıyorlar. Allah yollarını açık etsin" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından kulüp yöneticileri kurdelayı keserek derneğin açılışını gerçekleştirdi.