(Görüntülü) Elazığspor'a destek yürüyüşünde gerginlik

Erkan BAY/ELAZIĞ,() ELAZIĞ'da, dün gece Elazığspor'un sahipsizliğine dikkat çekmek için düzenlenen yürüyüşte havai fişek kullanılması, polis ile taraftarlar arasında gerginliğe yol açtı. Elazığspor Efsaneler taraftar grubu başkanı Serkan Çayır, "Elazığspor olarak her sene aynı senaryoyu izliyoruz. Sahipsizlik, ilgisizlik yine hat safhada" dedi. Elazığspor taraftarları, takımın yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek amacıyla dün gece Öğretmenevi önünde toplanarak 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sırasında takımın sahipsizliğine dair slogan atan taraftarlardan bazılarının maytap patlatıp, havai fişek kullanması nedeniyle polis ekipleri ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sonrası çevik kuvvet ekiplerinin aldığı önlemler çerçevesinde yürüyüş tamamlandı. Elazığspor Efsaneler taraftar grubu başkanı Serkan Çayır, "Elazığspor olarak her sene aynı senaryoyu izliyoruz. Sahipsizlik, ilgisizlik yine hat safhada. Elazığ'da ve il dışında yaşayan zengin, Elazığspor'u alacak iş adamlarımız varken, maalesef onlar da sessiz kalıyor. Elazığspor için çırpınan, mücadele eden sadece Elazığspor taraftarıdır. Her yıl aynı sıkıntıları yaşamaktan bıktık" diye konuştu.