(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu: Türk futbolu adına güzellikler olsun istiyorum

KAAN ÜLKER / İSTANBUL,() - Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.



Karşılaşmayı tribünden takip eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Galatasaray'ın iyi bir skor aldığını aynı zamanda Kayserispor'un da iyi mücadele ettiğini belirten İmamoğlu, "Türk futbolu adına güzellikler olsun istiyorum. İstanbul'da özellikle 3 büyük takım Türk futbolunun lokomotifi. Bugün de Galatasaray maçındaydık. Galatasaray, iyi bir skorla maçı bitirdi. Kayserispor'da iyi mücadele etti. Bir tarafı da centilmenlikle devam eden bir maçtı. Güzel, sadece tezahürat, alkış var. Hep böyle olsun. Sahalar mutlu olsun. Toplum mutlu olsun. Spor; mutluluk, sevinçtir, barıştır. Aynı zamanda enerjidir. Onu almaya geldim. Çok da keyifliydim Galatasaraylı taraftarların arasında. Güzel anılar aldık. Bundan sonra biz sahalarda olacağız. Sporla, kulüplerle her yerde olacağız. Şehirle bütünleşmenin kuvvetli bir bağını yakalayacağız" diye konuştu.



