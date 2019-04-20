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(Görüntülü) Ekrem İmamoğlu: Dünya markası 3 kulübün yanındayız

KAAN ÜLKER / İSTANBUL,() - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmayı stadyumda takip etti. Ekrem İmamoğlu...

KAAN ÜLKER / İSTANBUL,() - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Galatasaray'ın İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ettiği karşılaşmayı stadyumda takip etti. Ekrem İmamoğlu karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Galatasaray stadına son dönemlerde ilk kez geldiğini ifade eden Ekrem İmamoğlu, "Galatasaray stadına ilk kez gelmiyorum şu süreçte ilk. İstanbul'un üçlemesi bu tamamlamamız gerekiyordu. Tesadüf oldu. Geçen hafta Fenerbahçe stadında tarihi derbiyi yaşadık. Dolayısıyla üç stadın birisi eksik kalmıştı. Onun için bugün burada Galatasaray'ın ev sahibi olduğu maçtayız. İstanbul'umuzun 3 pırlantası, dünya markası 3 kulübün yanındayız. Bugün keyifli bir maç izlemek istiyorum" ifadelerini kullandı.

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