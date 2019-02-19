(Görüntülü) Ege Üniversitesi'nde Gençlik Merkezi açılıyor

Mustafa KÖPRÜLÜ İZMİR, ()

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ege Üniversitesi arasında üniversiteye Gençlik Merkezi kazandırılması için protokol imzalandı.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü'nde düzenlenen törende imzayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak attı. Ege Üniversitesi Rektörü Budak, törende Bakan Kasapoğlu'ndan üniversitede Olimpik Sporcu Fabrikası, Uluslararası Doping Merkezi ve Çim Alan Uygulama ve Araştırma Merkezi projelerini hayata geçirmek istediklerini, bu konularda destek beklediklerini söyledi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu projelerin hayata geçmesi her türlü desteği vereceklerini belirterek, Gençler için ne yapsak az. Gençlerimiz bu ülkenin umudu. Onlar için seferber olacağız dedi. Bakan Kasapoğlu, üniversiteye aynı zamanda bisiklet desteği vereceklerini açıkladı.

Üniversitelerle işbirliği içinde olmak zorunda olduklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Üniversitelerimiz ve gençlik merkezlerimiz çok önemli. Gençlik merkezlerimizde gençler sanatsal, bilimsel, kültürel faaliyetler gerçekleştiriyorlar. Ege Üniversitesi ile bir ilke imza atıyoruz. Bu merkezler gençlerle olan köprümüz demek. Tüm imkanlarımızı gençlerimiz için seferber etmeye hazırız. Mevcut tesislerin yenilenmesi, yeni tesisler yapılması, akademisyenlerin projeleri için desteğe hazırız. Üniversiteler olmazsa olmazımız. Hep birlikte bu hizmet bayrağını daha yukarılara taşıyacağız. Gençlerimize her türlü imkanı sağlayacağız diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu daha sonra Ege Üniversitesi Kampüsü'ne giderek Gençlik Merkezi'nin üniversite öğrencileriyle bir araya geldi.

FIRAT ÇAKIROĞLU ADINA DERSLİK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ege Üniversitesi'nde 2015 yılında karşıt görüşlü öğrencilerin kavgasında öldürülen üniversite öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adının verildiği Edebiyat Fakültesi'ndeki dersliğin açılışını gerçekleştirdi. Kasapoğlu, daha sonra kampüste düzenlenen tören sonrası özel sporculara ve sporculara çeşitli malzemeler hediye etti. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Kasapoğlu'na üzerinde isminin yazılı olduğu 35 numaralı bir forma armağan etti. Bakan Kasapoğlu, kampüs içindeki bir kafede öğrencilerle çay keyfi yapıp, gençlerin isteklerini dinledi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Zeybekci de öğrencilere projelerini anlattı.