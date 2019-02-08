Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ABD’li Kongre Üyesi: Okyanuslar üzerinden hızlı tren yapalım, uçakları bırakalım
ABD Kongre üyesinden dünyayı sallayacak...
Abdullah Gül: Popülizm en çok demokrasinin temel niteliklerini hedef alıyor
Popülizm en çok demokrasinin temel...
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...

(Görüntülü) Düzcespor'un seyircisiz maçı için hatıra bileti aldılar

Tezcan SOLMAZDÜZCE, () - TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor, bu hafta evinde Kemerspor 2003 ile yapacağı maçı, cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. Ancak Düzcespor yönetimi kararı ile seyircisiz maç için hatıra bileti basıldı....

Tezcan SOLMAZDÜZCE, () -
TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Düzcespor, bu hafta evinde Kemerspor 2003 ile yapacağı maçı, cezası nedeniyle seyircisiz oynayacak. Ancak Düzcespor yönetimi kararı ile seyircisiz maç için hatıra bileti basıldı. Taraftarlar ise maç giremeseler de hatıra bileti alarak takıma destek oldu.
TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Düzcespor cezası nedeniyle Düzce 18 Temmuz Stadyumu'nda Kemerspor 2003 ile oynayacağı maça seyircisiz çıkacak. Seyircisiz oynanacak maç öncesi Düzcespor yönetim kurulu tarafından alınan kararla maça özel hatıra bileti satıldı. Biletlerin maç saatine kadar satışı devam edecek. Düzcesporlu futbolcular, teknik heyet ve yönetim de bilet satış noktasına giderek hem taraftarla bir araya geldi, hem de hatıra bileti alan taraftarların biletlerini imzaladı.
Düzcespor Başkanı Özgür Sağlam, destek olan taraftarlara teşekkür ederek, Bu hafta cezamızdan dolayı maçımız seyircisiz oynanacak. Bu haftaya özel hatıra bileti basma kararı aldık. Vatandaşlarımız ve taraftarlarımız ilgi gösteriyor dedi.
Düzcespor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, taraftarların sesini stada giremeseler de duymak istediklerini belirterek, Güzel bir uygulama. Biz taraftarı mutlaka yanımızda görmek istiyoruz. Belki stada gelemeyecekler ama dışardan gelip bizi destekleyecekler. Biz dışardan bile olsa taraftarımızın sesini duymak istiyoruz. Taraftar bizim olmazsa olmazımız, 12'nci adamımız ve itici gücümüz. Her zaman yanımızda görmek istiyoruz diye konuştu.
Yaklaşık 2 gündür devam eden bilet satışları kapsamında 500 biletin satıldığı öğrenildi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328