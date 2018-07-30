(Görüntülü) Dünya üçüncüsü olan Sualtı Hokeyi Milli Takımı yurda döndü

İbrahim YILDIZ - Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL,() - KANADA’da düzenlenen 20'nci Dünya Sualtı Hokeyi Şampiyonası’nda erkeklerde İngiltere’yi 2-1 yenerek dünya üçüncüsü olan Sualtı Hokeyi Milli Takımı yurda döndü. Dünya Sualtı Aktiviteleri Konfederasyonu (CMAS) tarafından Kanada’nın Quebec kentinde düzenlenen organizasyonun üçüncü olan Sualtı Hokeyi Milli Takımı, İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Doç. Dr. Şahin Özer, takım olarak amaçlarının hep kürsüde olmak ve madalyalar kazanmak olduğunu ifade etti. TSSF Başkanı Özer konuşmasında şunları söyledi: “Elit kategoride erkeklerde dünya üçüncüsü olduk. Grup maçları ve daha sonra eleme maçları oynadık. 6 maç oynadıktan sonra bir eleme maçı ve çeyrek final maçı oynadık. Çeyrek finalde geçen yılın şampiyonu Avustralya’yı yendik. Ardından favori ülkelerden biri olan Yeni Zellanda ile yarı final maçı oynadık. Haksız bir penaltı ve golümüz sayılmayarak 3-1 yenildik. Daha üçüncülük maçında İngiltere’yi 2-1 yenerek ülkemize bir dünya üçüncülüğü kazandırdık. Bu sporda gerçekten üst üste kürsüde kalabilmek çok zor biz bunu başardık. Bir önceki yıl dünya ikinciliğimiz vardı. Bu sporda kürsüde kalmayı hedefliyoruz. Hedef her zaman için madalya, ve bu madalya renginin altın olmasını arzu ediyoruz. Bu çocuklar kürsüde kalmayı başardılar onlara çok teşekkür ediyorum,” HAKEM HATALARI BİZİ ETKİLEDİ Yaşanan hakem hatalarıyla ilgili soru üzerine Federasyon Başkanı Şahin Özer, “Burada maalesef özellikle İngiltere ve Fransa’nın güçlü bir lobisi var. Biz 2004 yılında bir galibiyeti olmayan bir takımken, 2005-2006 yılında şampiyonlara ambargo kurmuş ve kürsüde yer almış bir takım olduk. Bu takibi ki başka lobilileri de güçlü kılmayı gerektiriyor. Hakem oyun içerisinde çok müdahale ediyor. Sporculara cezalar verilerek oyun dışı bıraktırılıyor. 6 kişi oynana oyunu 6 kişi oynayabilmek önemli. Biz hiçbir oyunu 6 kişi oynayamıyoruz. Yabancılar bile hakem hatalarını yüzünden mağdur olduğumuzu söylüyor” dedi.