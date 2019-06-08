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(Görüntülü) Dünya tenis şampiyonu yine Türkiye'den

23 ülke ve 276 sporcu arasından şampiyonluğa ulaştılar Okyanus Kolejleri erkek ve kız tenis takımları, 2017 yılında elde ettiği çifte zaferi kimseye bırakmayarak bu yıl da Okullararası Dünya Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdı   İSTANBUL...

23 ülke ve 276 sporcu arasından şampiyonluğa ulaştılar

Okyanus Kolejleri erkek ve kız tenis takımları, 2017 yılında elde ettiği çifte zaferi kimseye bırakmayarak bu yıl da Okullararası Dünya Kupası'nı Türkiye'ye kazandırdı


 

İSTANBUL () - Uluslararası Okul Sporları Federasyonu'nun (ISF) düzenlediği ve 23 ülkeden 276 sporcunun katıldığı Tenis Dünya Şampiyonası'nda Okyanus Kolejleri Erkek ve Kız Tenis Takımları, büyük bir başarı gösterdi. İtalya'nın Castel di Sangro kasabasında düzenlenen dünya kupası maçlarında Okyanus Kolejleri şampiyonluğa ulaşarak ikinci kez Türkiye'ye büyük bir gurur yaşattı.

ERKEKLER RAKİPLERİNE KORTU DAR ETTİ, FİNALE KADAR SET VERMEDİ

Erkek Tenis Takımı, Birleşik Arap Emirlikleri, Avustralya, İtalya, Almanya ve İngiltere'yi set vermeden 5-0 ile geçerek finalde Chine Taipei'nin rakibi oldu. Bugün oynanan final karşılaşmasında rakibini 3-2 yenen milliler, kupayı Türkiye'ye kazandırdı.

KIZLAR TIE-BREAK'TE ŞAMPİYONLUĞA UZANDI

Kız Tenis Takımı ise Fransa, Avusturalya, İtalya ve İngiltere'yi 5-0 ile, yarı finalde de Hollanda'yı 4-1'le geçerek adını finale yazdırdı. Okyanus kızları, finalde Chine Taipei'nin rakibi oldu. Final, 2-2'lik eşitlik sonucunda tie-break'e gitti. Tie-break setinde rakibine 7-5'lik üstünlük kuran Kız Tenis Takımı, rakibini 3-2 yenerek Türkiye'ye bir şampiyonluk daha kazandırdı.

Okyanus Kolejleri Erkek ve Kız Tenis Takımları  2017'nin ardından bu sene de Türkiye'yi şampiyonluğa taşıdı. Şampiyon sporcular kupa ve madalyaları ile beraber yarın (Pazar) Türkiye saatiyle 14.55'te İstanbul'a dönecekler ve İstanbul Yeni Havalimanı'nda coşkuyla karşılanacaklar.

 

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