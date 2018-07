(Görüntülü) Dünya şampiyonu oldu, tarlada ot biçiyor

Behçet DALMAZ / VAN, () TAYLAND'ın başkenti Bangkok'ta geleneksel olarak gerçekleştirilen 2018 Üçüncü Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali'ne katılarak 'Jeet Kune Do' branşında altın madalya kazanan üniversite öğrencisi Ferhing Kara (21), tarlada ot biçerek ailesine destek sağlamaya çalışıyor. Dünya Jeet Kune Do 2018 şampiyonasına, kaldığı yurdun verdiği destekle gittiğini belirten 9 Eylül Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Kara, 67 ülkeden 2 bin 800 sporcu arasnda 90 kiloda birinci olduğunu, tek isteğinin de milli sporcu olmak olduğunu söyledi. Terör olaylarından dolayı Hakkari'nin Irak sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünden Van'a 30 yıl önce göç eden Kara ailesinin 16 çocuğundan biri olan Ferhing Kara, 2011 yılında Lise eğitimi için gittiği Kocaeli'de Jeet Kune Do sporuyla tanıştı. 7 ay Jeet Kune Do eğitimi gören Kara, daha sonra uluslararası yarışmalara hazırlandı. Kaldığı yurdun verdiği destekle, Güney Asya'da 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 12 ülkede 750 sporcunun katıldığı Jeet Kune Do yarışmasına katılıp altın madalya alarak birinci olan Şemdinlili Kara, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 16 Mart 2018 tarihinde geleneksel olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali'ne de ferdi olarak katıldı. Yarışmadaki tek Türk sporcu olan Kara, Jeet Kune Do branşı +90 kiloda yarıştı. Çıktığı maçlarda rakiplerini bir bir geçen Kara, finalini de kazanarak Jeet Kune Do branşında birinci olarak altın madalya kazanan Türk sporcu oldu. Ancak Kara federasyon adına yarışmaya katılmadığı için aldığı altın madalyanın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti bayrağı işlenmedi. Kara, yarışmaya ferdi olarak katıldığı için milli sporculuk belgesi de verilmedi. DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU, TARLADA OT BİÇİYOR Üniversite öğrencisi Kara, yaz tatilinde Van'ın Eminpaşa Mahallesi'nde yaşayan ailesinin yanında geçiriyor. Tarlada ot biçerek ailesine maddi destek sağlamaya çalışan Jeet Kune Do 2018 dünya şampiyonu Kara, kaldığı yurdun verdiği destekle gittiğini Güney Asya ve Tayland'daki şampiyonaya katıldığını belirtti. Kara, tarlada beraber çalıştığı kardeşlerine de fırsat buldukça Jeet Kune Do eğitimi vermeye çalıştığını söyledi. "TÜRKİYE'NİN İLK DÜNYA JET KUNE DO ŞAMPİYONUYUM" 30 yıl önce Şemdinli ilçesinde terör olayları nedeniyle Van'a göç eden ailesinin yanında kalan Kara, "30 yıldan beri Van'da yaşıyorum.16 kardeşim var. Bir çoğumuz okuyor.2011 depreminden sonra okul okumak için bir dernek aracılığıyla Kocaeliye gittim. Kocaeli'de 2012 yılında bu sporla tanıştım. Tanıştığım ilk andan beri de bu spora aşık oldum.7 yıldır aralıksız yaptığım bu sporda hemen hemen her gün antrenman yapıyorum. Türkiye'yi temsilen iki kez yurtdışındaki yarışmalara katıldım. Güney Asya'da 10 Haziran 2017 tarihinde yapılan ve 12 ülkede 750 sporcunun katıldığı Jeet Kune Do yarışmasında altın madalya alarak birinci oldum. Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 16 Mart 2018 tarihinde geleneksel olarak bu yıl üçüncüsü düzenlenen Uluslararası Thai Sanatları-Oyunları ve Festivali'ne katıldım ve burada düzenlenen dünya 1'inci Jeet Kune Do şampiyonasına katıldım.67 ülkeden 2 bin 800 sporcu arasında altın madalya alarak dünya birincisi olan tek Türk sporcu oldum" dedi. "MİLLİ SPORCU OLMAK İSTİYORUM" Yurtdışındaki şampiyonalarda aldığı kupaları ve belgelerini gösteren Jeet Kune Do Dünya Şampiyonu Kara,"Güney Asya şampiyonasında edindiğim dostlarım Türkiye'yi desteklediler. Bu beni çok etkilemişti. Bu insanlar Srilanka'lıydı. Belki ömürleri boyunca Türkiye'yi göremeyecek insanlar. Ama sanki onların vatandaşıymışım gibi, onların kardeşiymişim gibi arkamda 'Türkiye' diye bağırıyorlardı. Srikanka'da benim öğrencisini yendiğim antrenör, bana dünya şampiyonasında antrenörlük yaptı. Benim içimi dağlayan en önemli husus, almış olduğum madalyanın üzerinde bir çok ülkenin bayrağı var. Yalnızca bizim bayrağımız yok. Yenmiş olduğum ülkelerin bile bayrağı var, ama Türkiye'nin bayrağı yok. Neden? Tayland Cumhuriyeti bize turnuvaya katılmak için davetiye gönderdiğinde turnuvaya henüz 7 ay vardı. Federasyondan destek almadığımız için ve Tayland devletine 'geleceğiz' demediğimiz için turnuvada kazanılan madalyalarda Türkiye bayrağı işlenmedi. Biz turnuvanın başladığı ikinci günü Tayland'a gidebildik. Şampiyon olmama rağmen, kendi ülkemin bayrağının olmadığı bir madalya taşıyorum. Bu beni çok üzdü. Ülkemizin ve yöneticilerimiz bu konuya ilgi göstermesini çok istiyorum. Çünkü, ben orda tek başıma Türkiye bayrağını dalgalandırdım. Yetkililerden tek isteğim bana milli sporculuk verilmesi" diye konuştu.