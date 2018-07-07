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(Görüntülü) Dünya şampiyonu 40 altınla ödüllendirdi

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () -  Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda serbest sitilde 60 kiloda dünya şampiyonu olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hamza Alaca, Kahramanmaraş...

Ömer KOÇ / KAHRAMANMARAŞ, () - 
Hırvatistan'ın Zagreb kentinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Serbest Güreş Şampiyonası'nda serbest sitilde 60 kiloda dünya şampiyonu olan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcusu Hamza Alaca, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç tarafından 40 cumhuriyet altını ile ödüllendirildi.
Türkiye'ye serbest sitilde 5 yıl aradan sonra dünya şampiyonluğu getiren Hamza Alaca, beraberinde Mayıs ayında Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda serbest sitilde 48 kiloda ikinci olan Halil Gökdeniz ile Haziran ayında İstanbul'da düzenlenen 23 yaş altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda serbest sitilde 61 kiloda üçüncü olan Ertuğrul Kahveci ile geldiği Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nde davul zurna eşliğinde Başkan Fatih Mehmet Erkoç tarafından karşılandı.
ALTINLA ÖDÜLLENDİRDİ
Daha sonra güreşçileri makamında ağırlayan Erkoç, Hamza Alaca'ya 40, Halil Gökdeniz ile Ertuğrul Kahveci'ye 10'ar cumhuriyet altını hediye etti. Başkan Fatih Mehmet Erkoç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı sporcusu olan güreşçilerin sadece Kahramanmaraş'ı değil tüm Türkiye'yi gururlandırdığını söyledi. Erkoç, şöyle konuştu:
"Hamza kardeşimizi tebrik ediyoruz, Allah ondan razı olsun. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Güreş Takımı sporcumuz Hamza'mız dünya şampiyonu olarak orada istiklal marşımızı okuttu, ay yıldızlı al bayrağımızı göndere çektirdi. Hem Kahramanmaraş'ımızın, hem Türkiye'mizin, hem de aziz milletimizin gurur kaynağı oldu. Bu gururu bize yaşattığı için kendisine teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Burada yine yanımda olan Ertuğrul kardeşimiz, Halil kardeşimiz de Avrupa şampiyonasında çok önemli başarılara imza attılar. Hamdolsun artık güreşte Kahramanmaraş geliyor tabandan yetişerek Kahramanmaraş Büyükşehir Spor Kulübü'nde dünya şampiyonları, Avrupa şampiyonları yetişmeye başladı."
ALACA: HEDEFİM OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
Hamza Alaca ise Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç'a teşekkür ederek, "Hırvatistan'da Türk bayrağını dalgalandırmak çok onur verici bir duygu. İnşallah bu başarıyı büyüklerde 2020,2024, 2028 olimpiyatlarında da devam ettirmek istiyorum" dedi.
Oğlunu yanız bırakmayan Hasan Alaca da manevi dünyanın en mutlu insanı olduğunu belirterek, Hamza Alaca'nın dünya şampiyonu olarak kendisine en güzel Babalar Günü hediyesi verdiğini söyledi.
Ziyaretin sonunda dualar eşliğinde kurban kesildi.

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