(Görüntülü) Dostluğa atılan kulaç karşılıksız kaldı

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, ()





Antalya'da bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali kapsamında 14'üncü Uluslararası Meis-Kaş Yüzme Yarışması yapıldı.



Meis'ten başlayıp Kaş'ta sona eren 7100 metrelik parkurda, erkeklerde Emrah Özsevim, kadınlarda Nilay Erkal birinci oldu. Yarışmaya hiçbir Yunan yetkilinin katılmaması dikkati çekti.



Kaş Belediyesi tarafından bu yıl 21'incisi düzenlenen Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde 14'üncü Uluslararası Meis Kaş Yüzme Yarışması düzenlendi. Yarışa katılacak sporcular, sabah erken saatlerde tekneyle Kaş'tan Meis Adası'na gitti. Yarışmaya 19 yabancı olmak üzere 33'ü kadın 164 yarışmacı katıldı. Yarışmada en küçüğü 14, en büyüğü 79 yaşında sporcu mücadele etti. Yarışmanın startına, hiçbir Yunan yetkilinin katılmaması dikkati çekti.



Meis Adası'nda sporcuların ısınma hareketleri sonrası yarış, Kaş Kaymakamı Bilgehan Bayar ile Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer denize atlamasıyla başladı. Yarışmada sporcular, Yunan adasındaki limandan Kaş Limanı'na 7100 metre uzunluğundaki parkurda kulaç attı. Kaş Limanı'ndaki bitiş çizgisine ilk ulaşan isim, erkekler genel klasmanında 1 saat 36 dakika 13 saniyelik derecesiyle yüzme antrenörü Emrah Özsevim (41) oldu. Erkeklerde Astanin Oleg ikinci, Bekir Emrah Gemicioğlu üçüncü oldu. Kadınlarda ise genel klasmanda 1 saat 37 dakika 10 saniyelik derecesiyle milli sporcu Nilay Erkal (19) birinciliği kazandı. Ruth Anne Hatton ikinci, Judith Anne Charman üçüncü oldu.



Yarışı birinci bitirdiği için mutlu olduğunu aktaran Emrah Özsevim, "Bu başarıyı 6 ay sonra doğacak çocuğuma ve dünyada açlık çeken insanlara hediye ediyorum. Kulaçlarımı bunun için attım. Dostluk, kardeşlik dolu bir organizasyondu" dedi.



Üç kez katıldığı yarışmada üçüncü birinciliğini kazandığını anlatan milli sporcu Nilay Erkal ise "1 Temmuz'da burada yüzmek çok gurur verici. Meis-Kaş parkuru çok güzel. Meis adasında caretta caretta çok fazla. Onlara yakın yüzmek keyif verici. Bir sonraki yarışlarım için çok güzel bir antrenman oldu. Gururlu ve sevinçliyim" diye konuştu.



Yarışlar sonunda gazetecilere açıklama yapan Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Likya Kaş Kültür ve Sanat Festivali'nin son gününde 14'üncüsü düzenlenen yarışların çok güzel geçtiğini söyledi. Festival ve yarışmaları Kaş'ı tanıtmak amacıyla düzenlediklerini anlatan Kocaer, "Bu yarışmada Türkiye-Yunanistan dostluğu ve Kaş-Meis dostluğu için sporcular barış kulaçları attı" dedi.



Yarışma sonunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.