Ersan SAN - İSTANBUL / Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam saat 21.00'de oynanacak derbi öncesi Beşiktaş'ın ev sahipliği yapacağı Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. Stadın zemininde herhangi kar birikintisi olmadığı, dev maç için hazırlıkların tamamlandığı görüldü. Öte yandan maç saatinde havanın yağışsız olacağı öğrenildi.
(Görüntülü) Dev derbi öncesi stat zeminindeki son durum havadan görüntülendi
Ersan SAN - İSTANBUL / Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi Vodafone Park'taki son durum havadan görüntülendi. İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar, maçların ertelenmesine neden olmuştu. Bu akşam...
25 Şubat 2019 Pazartesi 13:32
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.