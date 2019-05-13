(Görüntülü) Denizlisporlu taraftarlar meydanlara döküldü

Onur ATIŞ / İZMİR, () SPOR Toto 1. Lig’de evinde Kardemir Karabükspor’u 6-0 yenerek bitime 1 hafta kala 9 yıl sonra Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Denizlispor’da taraftarlar meydanlara indi. Atatürk Stadı’ndaki coşkulu kutlamanın ardından Delikliçınar Meydanı’na gelen yüzlerce futbolsever meşaleler yakarak Süper Lig sevinci yaşadı. Yaptıkları tezahüratlarla ortalığı inleten taraftarlar araç konvoylarıyla da şehrin caddelerinde tur attı. Taraftarlar Denizlispor’un başarısından büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yıllarca Süper Lig hasreti çektiklerini anlatan Denizlisporlular ligde kalıcı olacaklarını ifade eden demeçler verdi. Daha önce üstü açık otobüsle maçtan sonra tura çıkması beklenen takımın organizasyonu ise iptal edildi. Denizlispor’un şampiyonluk kupasını aldıktan sonra taraftarlarla bir araya geleceği bildirildi.