(Görüntülü) Denizlispor'dan yıldız müjdesi

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()





SPOR Toto Süper Lig'in yeni temsilcisi Denizlispor'da Başkan Ali Çetin, taraftarı coşturacak yıldız bir transfer yapacaklarını söyledi.



Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı düzenlenen basın toplantısında konuşan Çetin, "Transferlerle ilgili taraftarlarımızdan 5 gün süre istiyoruz. Mühendisliğini iyi yapıyoruz, Denizlispor çok iyi yerlerde olacak. Rahatsız olduğumuz konulardan biri de bu. Teknik direktörümüz Yücel İldiz'in kızına kadar 'Hoca gidiyor mu' diye sorulmuş. İnsanların huzursuz etmenin anlamı yok. Bizim kulüp ve yönetim olarak kendisiyle hiçbir sıkıntımız yok. Hedefimiz ilk beş sıra içinde yer almak. Bu hedefimiz doğrultusunda transfer yapacağız. Bunu yaparken de takımımız ciddi borçlara sokmayacağız. Yönetim olarak sözümüzün arkasındayız. Borcumuz da kalmayacak, ilk beşe de oynayacağız" dedi.



Sosyal medya üzerinden bilgi kirliliği oluştuğunu belirten Ali Çetin, “İç transferde yolumuza devam edeceğimiz futbolcularla ilgili sorun yok. Kerem Can'la anlaşmaya vardık. Aissati'ye bir teklif verdik ve cevabını beklemeye başladık. Kaleci Stackhowiak ile büyük oranda anlaşma sağladık. Kalmasını istediğimiz oyuncularla görüşmelerimiz de sürüyor. Pazarlıklar devam ettiği için zaman kaybı oluşuyor. Ancak biz kulüp menfaatlerini düşünerek hareket ediyoruz" diye konuştu.



Transfer için 10 milyon euro bütçe ayırdıklarını sözlerine ekleyen Çetin, “Bu bütçemiz şu anda artı verdi. Yaklaşık 15 gündür yoğun bir çalışma temposu içerisindeyiz. İnce eleyip sık dokuyoruz. Şu anda bütçemiz 1-1.5 milyon TL artıda. Flaş denilecek futbolcu transferlerimiz olacak. Şehri heyecanlandıracak bir ismi kadromuza dahil edeceğiz. Kamuoyundan biraz daha sabır istiyoruz. Para geldiği anda da futbolcularımıza tüm borçları zaman kaybetmeden ödeyeceğiz" cümlelerini kurdu.