(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS,() - Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Demir Grup Sivasspor sahasında Medipol Başakşehir ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş "İlk yarı biraz kontrollü oynadık. İkinci yarı oyun olarak daha iyiydik. 3 puanı alabilirdik" dedi.



Sivassporlu futbolcuların verdiği mücadelenin takdire değer olduğunu söyleyen Ersel Uzğur, "Takım olarak çok iyi bir savunma oyunu oynadık ve bu oyundan çıkışta gerçekten gol olabilecek 3-4 tane pozisyona girdik. Maalesef değerlendiremedik. Başakşehir gibi ligimizin en iyi takımlarından bir tanesi de bir belki de en fazla 2 tane pozisyon verdik. Bu da bizim açımızdan sevindirici. Tabi ki bu mücadeleden sonra üç puanla karşılaşmayı bitirmek isterdik ama maalesef bir puanla ayrılmak zorunda kaldık ama bu son ligin sıkıştığı haftalarda bir puan bile önemli puan en azından bunu aldık. Bundan sonraki maçlarda da bir puan işimize yarayacak" diye konuştu.



HAKAN KELEŞ: GALİBİYETE YAKIN TARAFTIK



Galibiyete yakın olan tarafın kendileri olduğunu söyleyen Demr Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "İlk yarı biraz kontrollü oynadık. İkinci yarı oyun olarak daha iyiydik. 3 puanı alabilirdik. Oyuncularımın coşkusundan, mücadelesinden memnunum. Bu kritik dönemde puan puandır. Konumumuz itibariyle puana ihtiyacımız vardı. 1 puanla yetindik. Karşımızda güçlü bir rakip vardı. Zorlandık ama galibiyete de yakındık. Acilen 3 puan daha alıp rahatlamak istiyoruz. Şimdi önümüzde 2 deplasman var. Deplasmanlarda iyi oynayan takımız. Bu mücadelemizi orada da gösterirsek rahatlamış oluruz" ifadelerini kullandı.



AVCI: LİGİN HALEN TEPESİNDEYİZ



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise hem bugünü hem de özellikle son kazandıkları Konyaspor maçının sonrasından bugüne kadar gelen süreci değerlendirmek istediğini söyledi. Avcı "Konya maçını kazandık sonra Beşiktaş ile ilk yarısı çok harika bir oyun. Sonra ikinci yarı itibariyle performansların ve oyun organizasyonlarının zaman zaman kaybolduğu bir durum yaşadık ve puan kayıplarıyla beraber. Özellikle bugüne gelecek olursak konsantrasyonumuz yüksek. İki haftadan çıkardığımız olumlu dersler. İlk 30 dakikada oyun istediğimiz gibi başladı. Topa sahip olduk, organizasyonları doğru kullanmaya çalıştık ama fazla pozisyon üretemedik. İlk yarı itibariyle bir, iki pozisyonumuz var rakibin de bir pozisyonu var. İkinci yarı özellikle Konya maçından sonra Beşiktaş maçının ikinci yarısıyla bugüne kadar gelen süreçte bireysel anlamadaki oyuncu performansları yani oyunu değerli kılan oyuncuların bireysel performanslarıdır. Bireysel performanslarda oynayanın da girenin de performansını sahanın içine yansıtamadığı bir süreçten özellikle son 4 maçtır hem puan kayıpları hem zihinsel yorgunluklar hem de geleceğe yönelik endişeler yaşanabiliyor, oyunun içinde. Gerginlikler, oyuncuların kasılmaları ve top kayıpları bunla beraber olabiliyor. Bugün itibarıyla bunu da yaşadık. Özellikle ilk yarının son 15 dakikası ikinci yarıda da parça parça. İkinci yarı itibariyle onlar da gol atabilirlerdi. Oyunu değerli kılan bireysel oyuncu performanslarıdır" dedi.



"FIRSATLARI YAKALAMAK KENDİ ELİMİZDE"



Bugün geldikleri noktada halen ligin tepesinde olduklarını ifade eden Avcı "Son 4 maçtır bunları çok sık yaşıyoruz ve bunun karşılığını alamıyoruz. Bugün geldiğimiz nokta ligin hala tepesindeyiz, bir derbi var pazar günü. Avantajlar mı, fırsatlar mı diyeyim bunlar hala devam ediyor ama bu şekilde değil. Biz vazgeçmeyeceğiz, oyuncu grubu da vazgeçmeden 29 hafta hem oyun kalitesiyle performansla getirdikleri süreci sonuna kadar en iyi şekilde tamamlamaya çalışacaklardır diye düşünüyorum. Bugün itibariyle fırsatı tekrar yakalamak kendi elimizde. Umarım 1-2 gün izinden sonra toparlanıp buna bütün grup olarak dönebilirsek tekrar bu fırsatları yakalayabiliriz" şeklinde konuştu.



"OYUN İÇİNDE STRES YAŞADIĞIMIZ OLUYOR"



Bir basın mensubunun son haftalarda gol bulamamaları yönündeki sorusuna "Biraz evvel dediğim gibi bazen oyuna iyi başlıyorsun oyunu erken koparsan belki özgüven olacak dakika skor süre ilerledikçe zaman zaman bu endişe, bu kaygı da oyunun içinde topa karşı sert olmanı veya girdiğin pozisyonu değerlendiremediğin zaman bir kaygının oluştuğunu bu sporun bünyesinde olan bunla ilgili çalışmalar yapmamıza rağmen bunu zaman zaman yaşıyoruz" yanıtını verdi.



"ÖNÜMÜZDE FIRSATLAR VAR"



Kalan 3 haftada halen önlerinde fırsat olduğunu ifade eden Avcı "Emre Belözoğlu gibi önemli deneyimleri ve tecrübeleri olan bir futbolcudan bahsediyoruz. Türk futbol tarihinin en büyük oyuncularından bir tanesi 39 yaşında çok önemli deneyimleri var tabii ki gençlerde onun sahada olduğu gibi gençlerin de beklemeleri kolay değil. Bu tür oyuncular her zaman çıkmıyor. Geçmişten bu zamana baktığımızda 3 tane oyuncu sayamıyorsun. Performanslar aynı şeyi konuşuyoruz özellikle sıkıntılı bireysel performanslar gösteriyoruz. Umarım önümüzdeki hafta toparlarız. Önümüzde fırsatlar var. Çünkü bunu yapmış, bu organizasyonları oynamış, bu maçları kazanmış bir takımdan bahsediyoruz. Onun için vazgeçmeden devam etmemiz lazım." diye konuştu.