(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş maçının ardından

Şenol Güneş: Mucizevi bir golle kazandık





Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER / SİVAS, () - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Son anlarda Allah'ın yardımı, Burak'ın gayreti ile bir gol attık. Mucizevi, sanki gizli bir güç golü atmış gibi oldu. 3 puan geldi, 3 puana seviniyoruz, mutlu olduk ama oyundan mutlu değilim" dedi.



Beşiktaş'ın oyunun son anlarında Burak'ın attığı golle 2-1 kazandığı Demir Grup Sivasspor maçının ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Güneş, kazandıkları için memnun olduklarını belirterek, "İlk yarıda Sivasspor maçını kaybetmiştik. O maçtan sonra iyi çıkış yapmıştı. Ligde enteresan sonuçlar aldı, iyi maçlar oynadı. Dinamik, koşan önde de baskı yapabilen, savunma takımı görüntüsünde ama hücumda daha etkili bir takım. Çünkü hücum oyuncuları hızlı, teknik hareketli oyuncular. Savunmayı da iyi yaparak bunu becerebilen bir takımdı. O yüzden işimizin zor olduğunu düşünüyorduk. Sivasspor sahasında oyun olarak da tüm takımlara ters gelebilir. İlk yarıda başlangıçta onlar olumluydu. Biz o konuda biraz denk oynadık ama golden sonra oyun tamamen lehimize döndü. Rakip bizim de oyun üstünlüğümüzü kabul etmişken gereksiz olarak rakiple ve hakemle itişmeye girmemiz ve arkasından sakatlık da oldu Medel'in. Rakibe korner attığımızda, dönen topta yediğimiz ki iki tane oyuncumuz var, kapatabilecek oyuncular olmasına rağmen yediğimiz gol rakibi ve seyirciyi oyuna soktu. Ortak bir oyun oldu ondan sonra. İkinci yarı kontrollü oynayıp, kontra atak oynamak isteyen takıma göre oyun üstünlüğümüz var ama pozisyon sayımız az oldu. Net pozisyonumuz var, Burak'ın vurduğu, Tolgahan'ın çıkardığı top vardı ama sonunda mucizevi bir gol oldu. Allah'ın yardımı, Burak'ın gayreti ile bir gol attık. Mucizevi, sanki gizli bir güç golü atmış gibi oldu. 3 puan geldi, 3 puana seviniyoruz, mutlu olduk ama oyun olarak mutlu değilim" dedi.



"EKSİK OLMAMIZA RAĞMEN BU 3 PUAN GELDİ"



İkinci gol sonrası yaşanan büyük sevinç ile ilgili de Güneş, "Maç kazanmayla ilgili bizim sevincimiz hep var ama gösteremiyorduk bunu gösterdik, iyi oldu. Gizli seviniyorduk daha önceden. Alabileceğimiz maç, oyuncu kalitesi ve takım üstünlüğü olarak önde olmamız gereken bir maçtı. Rakip beraberliğe o yüzden de razıydı. Böyle maçta kaybedilecek 2 puan bize doğru olmazdı. Kendi sahamızda kaybettiğimiz maç gibi. Sivas'a kaybettiğimizde bize yakışmadı ama Sivas orada daha dinamikti, daha çok koşuyordu. Burada belki çekindiği için kontrollü oynamaya çalıştı. Çünkü Sivasspor kendi sahasını kullanabilecek, koştuğu zaman rakibi zorlayacak bir takım. Onun için böyle zor deplasmanda aldığımızı 3 puan oyuncularımızı mutlu etmiştir. Kaldı ki bazı oyuncularımız eksik olmasına rağmen bu 3 puan geldi. O yüzden hele de son anda gelmesi, mucizevi bir golle gelmesi, insanları daha fazla sevindirebilir, sevinci kontrolsüz yapar daha doğrusu" diye konuştu.



"BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMANIN BİR ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞAYACAĞIM"



Kendisinden sonraki takımın yerli veya yabancı hoca konusundaki tavsiyesi sorulan Güneş, "O konularda konuşma hakkım yok zaten. Doğru da bulmuyorum. Gelecekle ilgili düşüncelerim, plan sorulduğu zaman başkan ve yönetimle paylaşırım, paylaşıyorum da zaten. Beşiktaş'ı seviyorum. Beşiktaş'tan ayrılmanın bir üzüntüsünü yaşayacağım. Onu daha henüz içimde değerlendirmiş değilim. Ama şu aşamada nasıl maçları kaybettik, ilk yarıda çok puan kaybettik. Ne onları düşünmenin yeri zamanı, ne geçmişte şampiyonluk onu düşünmezin zamanı. Ne de gelecek sene ne yapılacağını düşünme zamanı. Ben bugünü yaşamak durumundayım, bugün için buradayım. Bu maç bitti önümüzdeki Ankaragücü maçına, ilk maçımıza hazırlanacağız. Dünü ve yarını tartışma yapmadan bugünü yaşayıp, neticeleri alıp, en iyi şekilde Beşiktaş'ı zirvede bırakmak istiyoruz" ifadelerini kullandı



"OYUNDAN KOPMUŞTU, ÇIKMASI YARARLI OLDU"



İlk yarının son anlarında Medel ile yaşadığı diyalog sorulan Şenol Güneş, "Medel'in sıkıntısı vardı herhalde. Arkasından Papp'ın 2-3 defa, Lens'e de yaptı, tendon dokunması sebebiyle bir gerginliği vardı. Orada faul pozisyonunun arkasından itirazları ve kontrolsüzlüğü vardı. Daha sonra sakin olması için çağırdığımda hala sinirliliği devam ediyordu. Ağrıları olduğunu söyledi, ne kadar ağrı var bilmiyorum ama doktorun söylediği bir darbeydi. Ama koşu esnasında da sıkıntıları oldu. Pozisyonlarını kaybetti. Yediğimiz golde de hem Lens hem o duruş olarak hatalıydı. Oyundan koptuğunu gösteriyordu. O yüzden çıkmasının takıma yararlı olduğunu düşünüyorum. Oyuncu haklı bile olsa haklı kalmayı bilebilmelidir. Sinirlenmek hem ona hem takıma zarar verir. Benzer golü de Rize'de yedik. Orda da Burak sinirlenmişti. Çok hatalarımız vardı, bunlar bizim için iyi oldu. Hem dersler çıkarıp hem 3 puan almak önemli" dedi.



Burak'ın ilk yarı takımda olması durumunda ligdeki yeri etkileyip etkileyemeyeceği sorusuna ise, "Varsayımla ilgili konuşmak doğru değil. Burak'ın oyunculuğu ile ilgili konuşacak bir şey yok. Bize yararlı olduğu bir gerçek. Önemli olan Burak'ın Ankaragücü maçında yine goller atması, iyi oynaması. Ondan sonra 4 maç daha var, onlarda da başarılı olması gelecek sene de Beşiktaş'ın başarısı için elinden geleni yapmasıdır. Nasıl oldu, kulüpteki sorunları konuşarak çözümler üretemeyiz. Çözümleri yapacak olan de yine başkan, zaten deneyimli. Biz de elimizden gelen gayreti gösterdik. Bazen başarılı, bazen başarısız olduk. Bundan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum" diye konuştu.



UZĞUR: 1 PUANI HAK ETMİŞTİK



Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını belirterek, "Bugünkü maçın gidişatı bizim düşündüğümüz gibi oldu. İyi bir savunma yapıp hızlı çıkışlarla gol ve goller bulmayı düşünüyorduk ki bunu gerçekleştirdik. Maçın ikinci yarısı Beşiktaş daha baskılı oynadı. Özellike yan toplarda zorlandık. Her şeye rağmen oyuncularımız çok iyi mücadele ettiler. 1 puanı da hak ettiler diye düşünüyorum. Son bölümde biraz daha topa sahip olup en kötü berabere bitirmemiz gerekirdi ama hakem o kadar çok düdük çaldı ki bunlardan birinde Burak gerçekten iyi vurdu. Yapacak bir şey yok. Bundan sonraki maçlarda bu mücadeleyi devam ettirip rahat bir sezon sonu geçirmeyi istiyoruz" dedi.