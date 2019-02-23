(Görüntülü) Demir Grup Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, ()

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "İyi oynadık ve hak ettiğimiz bir sonuç aldık" dedi. Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur ise "İstediğimiz oyunu oynayamadık" ifadelerini kullandı.



Antalyaspor'un 2-1 galibiyeti ile sonuçlanan karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "3 puan kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüz. İstediğimiz oyunu oynayamadık. Çok fazla pas hatası yapıp rakibe şans tanıdık. İkinci bölümde tempoyu yükseltip istediğimiz pozisyonları bulup gol attık. Daha fazla atabilirdik. Son bölümde istediğimiz tempoyu yakaladık. Antalyaspor kadar hakemin de katkıları ile de tempomuz düştü. Olumlu ve olumsuz yönlerimizi analiz edip daha iyi maçlar çıkarmak için çalışacağız" dedi.



İkinci yarının başında oyuncu değişikliği yapılmaması ile ilgili soru üzerine, biraz daha beklemek istediklerini, giren oyuncuların her zaman olumlu katkı yapmadığını, ancak bu maçta giren oyuncuların akışı değiştirdiğini ifade etti. Ellerindeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi.



KORKMAZ: "İYİ OYNADIK"



Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz ise galibiyetten dolayı memnun olduklarını belirterek, "İyi oynadık. Özellikle ilk yarı çok iyi oynadık. Hem oyunun, hem topun hakimiydik. Gol pozisyonlarına girdik. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve pozisyon da vermedik. İkinci yarı da iyi başladık. Ta ki golü yedikten sonra bir panikleme dönemi oldu. Normal. 7 maçtır kazanamamanın verdiği bir stres ve baskı da vardı. Sivas kendi evinde kaybetmiyor, çok güçlü bir takım. Çok yetenekli oyuncuları olan bir takım. Dolaysıyla Sivas'ı kendi evinde yenmek bizim için ayrı bir mutluluk. İyi oynadık ve hak ettiğimiz sonucu aldık. Evimize mutlu şekilde dönüyoruz" dedi.



Demir Grup Sivasspor'un golünden sonra baskı yedikleri yönündeki soruya ise Korkmaz, "Golü yiyene kadarki bölümde iyi oynadık. Biz de geri yaslanmayı istemeyiz ama oyun oraya getirdi. Önemli olan kazanmaktı. İyi oynamak da önemliydi ama kazanmak önemliydi. Kazandığımız için mutluyum" cevabını verdi.