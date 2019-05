(Görüntülü) Dario Melnjak: Galatasaray'ı yenip Avrupa'ya gitmek istiyoruz

"Hedeflerimizi büyüterek bu noktalara geldik" "Okan Buruk'un oyunculara yaklaşımı muazzam" "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum" "İstatistikler benim ilgi alanım değil" "53 numarayı giymemden dolayı çok fazla forma isteyen oluyor" Aytekin KALENDER/RİZE, () - Çaykur Rizespor'un Hırvat futbolcusu Dario Melnjak, Galatasaray maçını kazanarak ligi 5'inci bitirmeyi ve Avrupa Ligi'ne katılmayı hedeflediklerini söyledi. Rizespor'un savunma oyuncusu Dario Melnjak, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında lig lideri Galatasaray ile karşı karşıya gelecekleri maçı öncesi Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Galatasaray maçında yoğun bir taraftar desteği beklediklerini belirten Melnjak, "Dolu bir seyirci karşısında sahaya çıkacağız. Bizim için önemli bir maç olacak ve kazanmak için hazırlandık. Umarım elimizden gelenin en iyisini yaparak, istediğimiz sonucu elde ederiz. Büyük hedefler koymak çok güzel bir şey. Biz ikinci devreye başlarken daha küçük hedeflerimiz vardı ama gün geçtikçe hedeflerimizi büyüterek bu noktaya geldik. Bundan sonraki hedefimiz; ligi 5'inci bitirerek Avrupa Ligi'ne kalmaktır. Umarım kalan haftalarda bunu gerçekleştiririz. Hedeflerin büyümesi sahada bizim de özverimizi yükselttiğini söyleyebilirim" şeklinde konuştu. 'OKAN BURUK BİZE ÇOK ŞEY KATTI' Teknik direktörleri Okan Buruk'tan övgüyle bahseden Melnjak, "Türkiye'de çalıştığım ilk teknik direktör Okan Buruk oldu. 1-2 gün önce bir Hırvat gazetesine de aynı şeyleri söyledim. Kendisi çok dost canlısı insan. Çok güzel bir kişiliği var. Oyunculara yaklaşımı da muazzam. Bize çok şey katıyor ve öğretiyor. İlk geldiğim günden itibaren bu performansa ulaşmamda çok katkısı oldu. Okan hocanın ilerleyen yıllarda çok iyi noktalara geleceğini düşünüyorum. Teknik ekibimiz de gerçekten çok iyi ve ilk geldiğim günden beri hem kişilik hem de futbol olarak bana çok şey öğrettiler. Zaten bütün oyunculara bu şekilde yaklaştıkları için bu bize takım olarak olumlu yansıyor ve bizi yukarıya çekiyor." diye konuştu. 'BURADA OLMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM' Çaykur Rizespor ile 2020 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan Melnjak, Rize'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Burada geçirdiğim süre için çok mutluyum. Şu an her şey iyi gidiyor. Bir yıl daha kontratım var. Bunun dışındaki diğer unsurları çok fazla düşünmek ve irdelemek istemiyorum. Zaten bir teklif gelirse bu konudaki tek karar mercii ben değilim. Böyle bir süreç gerçekleşirse, herkes oturur, konuşur ve ondan sonra karar verilir. Ben sadece buradaki performansıma odaklanmış durumdayım. Ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum, umarım taraftarlarımızda benim burada olmamdan dolayı mutludurlar" dedi. 'İSTATİSTİKLER BENİM İLGİ ALANIM DEĞİL' Çaykur Rizespor forması ile çıktığı 13 maçta 4 gol atıp 2 de asist yapan Melnjak, kişisel performansı hakkında şu değerlendirmelerde bulundu: "İstatistikler bir oyuncu için her zaman çok önemlidir ama ben bunlara çok fazla bakmıyorum. Sahada hocamın ve takımımın benden beklentilerini karşılamaya çalışıyorum. Gol ve asist konusunda istatistik yapmak bir oyuncuya tabiki de artı değer kazandırıyor ancak istatistikler benim ilgi alanım değil. Ben bunlardan ziyade, sahada gösterdiğim performansa bakıyorum." '53 NUMARAYI GİYMEMDEN DOLAYI FORMA İSTEYEN ÇOK' Yeşil mavili ekipte Rize'nin plaka kodu olan 53 numaralı formayı giyen Melnjak, "Buraya ilk geldiğim zaman 53 numara ile ilgili detayları öğrenmiştim. Bu nedenle beklentilerin büyük olduğunu biliyordum. Ben bu formayı alırken sadece pozitif yönden düşünüyordum. 53 numaranın bana olumlu anlamda katkı sağlayacağını düşündüm. Büyük bir baskı yaratacağını da hissediyordum. Şimdi günümüzde baktığımız zaman bunun pozitif yansıdığını görüyorum. 53 numara giymemden dolayı çok fazla forma isteyen oluyor ama taraftarlar mutluysa ben de mutluyum. Taraftarlarımız kalan maçlarda bizden desteğini esirgemesinler. Stada gelen veya gelemeyip bizi televizyon başından destekleyen herkesin desteğini biz sahada hissediyoruz. Rize'yi çok tutkulu bir futbol şehri olarak görüyorum. Onların bu desteği sayesinde ikinci yarıda böyle iyi bir performans sergiledik" diye konuştu.