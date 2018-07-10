(Görüntülü) Dany ve Barbosa'dan Türkiye'nin EURO 2024 adaylığına destek

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Akhisarspor'un Portekizli oyuncusu Helder Barbosa ile Kamerunlu futbolcusu Dany Nounkeu, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası adaylığına destek verdi.

Türkiye'deki futbol atmosferini muhteşem olarak tanımlayan ve halkın futbolu çok sevdiğini anlatan Barbosa, Türkiye, futbol için şartları çok elverişli bir ülke. Taraftarlar futbolu çok seviyor ve bu tarz organizasyonları destekliyor. Bu ülke havasıyla ve atmosferiyle gerçekten muhteşem. Eğer UEFA EURO 2024 Türkiye'de olursa çok yerinde bir karar olur. Çünkü buradaki insanlar bu tarz organizasyonlara daima destek veriyor diye konuştu.

TÜRK HALKI EURO 2024'Ü HAK EDİYOR

Spor Toto Süper Lig kariyerine başladığı günden bugüne Türkiye'de sürekli gelişim olduğunu söyleyen Dany ise Türkiye'ye geldiğimden beri yeni stadyumlar ve tesisler yapıldı. Ayrıca Türkiye, yeni futbolcuları, oyun anlayışı ve taraftarları bakımından da çok ileri seviyede bir ülke. Tüm Türk halkı, UEFA EURO 2024'ü hak ediyor ifadelerini kullandı.