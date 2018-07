(Görüntülü) Damien Comolli: "Biz takımın arkasındaki takımız" (5)

"Başkanımız sadece Fenerbahçe'yi değil Türk futbolunu da değiştirmek istiyor" "Cocu, Ferdi transferinde kilit rol oynadı" "Çok çalışıyoruz" "Transferlerimiz fit bir şekilde gelecekler" "Zamanımın yüzde 90'ını transfere ayırıyorum" "Fernandao'nun gitmesi kulüp için doğruydu" "Oyun sistemine uygun oyuncularla temas halindeyiz" "UEFA kısıtlamaları ile başa çıkmak zor" "Başkan 24 Temmuz'da açıklama yapacak" "Peşinde olduğumuz oyuncular iyi oyuncular" "3 iyi oyuncuyu kadromuza kattık" "Benim pozisyonumdaki biri dikkatli olmalı" "Her şeyi deneriz her şeyi yaparız" "Fenerbahçe'yi tehlikeye atmayacağız" "Görevimiz teknik direktörün performansını en iyi noktaya getirmek" "Başkanla çok iyi anlaştığımızı söyleyebilirim" "En iyisini denemek mecburiyetindeyiz" Mustafa AKIN / LOZAN, () Fenerbahçe'nin Fransız sportif direktörü Damien Comolli Sarı-Lacivertli takımın hazırlık kampını sürdürdüğü İsviçre'nin Lozan kentinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "COCU, FERDİ TRANSFERİNDE KİLİT ROL OYNADI" Transfer döneminde yaklaşık 100 futbolcunun takip edildiğini belirten Comolli, "Birçok oyuncuyu izledik, takip ettik ve takip ediyoruz. Yaklaşık 100 oyuncudan bahsediyoruz. Hala izlemeye devam ediyoruz. Şu an için değil gelecek için de bakıyoruz. Cocu ile ikinci görüşmemizde başkan ve as başkan bir toplantı yaptık. Ferdi ile ilgili yaptığımız toplantıda pozitif bir yanıt aldık. Bu transferde kritik bir rol oynadı" ifadelerini kullandı. "ÇOK ÇALIŞIYORUZ" Comolli, takımı Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme maçlarına hazırlamak için çok çalıştıklarına vurgu yaparak, "Takımı ilk maça hazırlamak için çok çalışıyoruz. Ben transfer dönemini 'dedikodu dönemi 'olarak adlandırıyorum. İnsanlar ve taraftarlar çok şey bilmek istiyor. 8-9 gündür takım iyi çalışıyor. Buradaki oyuncuların nasıl oyuncular olduğunu unutmamak gerekiyor" dedi. "TRANSFERLERİMİZ FİT BİR ŞEKİLDE GELECEKLER" Transfer çalışmaları kapsamında ilgilendikleri oyuncuların takıma katıldığında hazır olacaklarına değinen Comolli, "Takımlar birkaç haftadır çalışmalarına başladı. İlgilendiğimiz oyunular da kendi takımlarında çalışıyorlar. Yeni aldığımız oyuncular takıma fit bir şekilde katılacak. Geldiklerinde antrenmana ve maçlara hazır bir şekilde gelecekler. Sonrasına ise Cocu karar verecek" şeklinde konuştu. "ZAMANIMIN YÜZDE 90'INI TRANSFERE AYIRIYORUM" Comolli, transfer çalışmalarına çok aman ayırdığını belirterek, "Saha içinde olduğumuz kadar saha dışında da bir ekibiz. Transfer konusunda tüm kulübe benzer bir yapımız var. Her gün 2-3 defa başkanla konuşuyorum. Cocu ile görüşüyoruz. Mevcut kadromuz nasıl? Kadromuzu nasıl daha iyi bir hale getirebiliriz? Daha iyi bir noktaya nasıl geliriz? Başkan ve Cocu ile konuşuyoruz. Transferler ne yüz yüze ne de mail üzerinde yapılıyor. Artık transferler telefonla yapılıyor. Burada zamanımın yüzde 90'ını transfere ayırıyorum" diye konuştu. "FERNANDAO'NUN GİTMESİ KULÜP İÇİN DOĞRUYDU" Brezilyalı futbolcunun gönderilmesi ile ilgili olarak Comolli, "Acele bir karar olduğunu düşünmüyorum. Başkan ve As başkan ile uzun uzun değerlendirmeler yaptık ve bu kararı aldık. İki soru vardı; birincisi futbol için doğru mu? İkincisi ise finansal olarak doğru olur mu? Çok uzun değerlendirmeler yaptık. Sonrasında da bu kararı aldık. Başka kıstaslar da vardı ancak onları burada açıklayamam. Dışarıdan aceleci bir karar olarak görülebilir ama böyle bir karar aldık. Kararın futbolcu ve kulüp için yüzde yüz doğru olduğunu düşünüyorum" açıklamasını yaptı. "OYUN SİSTEMİNE UYGUN OYUNCULARLA TEMAS HALİNDEYİZ" Teknik direktör Cocu'nun oyun anlayışına uygun oyuncular transfer etmek için çalıştıklarına vurgu yapan Comolli, "Gelen oyuncu hemen işleyen bir yapının parçası olacak diyemeyiz. Her zaman uyum süreci ile ilgili soru işaretleri vardır. Görüştüğümüz oyuncuların Cocu'nun oyun anlayışına uygun olmasına dikkat ediyoruz. Transferlerde oyun anlayışına uyacağına inandığımız futbolcularla görüşme halindeyiz. Oyun felsefesini düşünerek transfer yapıyoruz. Burada oynanmak istenen oyun anlayışını görüyorsunuz bu sisteme uyacak oyuncularla temas halindeyiz" şeklinde konuştu. "UEFA KISITLAMARI İLE BAŞA ÇIKMAK ZOR" UEFA ile Fenerbahçe arasında yapılan finansal anlaşma ile ilgili de Comolli, "UEFA ile bir yıllık bir anlaşmamız var. Finansal Fair-Play ilgili kısıtlamamalarımız var. Bir kural ve önümüzde bir limit var. UEFA ile sürekli iletişim halindeyiz. Bizim yaptığımız transferlerin UEFA kriterlerine uyuyor mu diye iletişim halindeyiz. Bu kısıtlamalarla başa çıkmak zor" dedi. "BAŞKAN 24 TEMMUZ'DA AÇIKLAMA YAPACAK" Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un kulübün ekonomik yapısı ile ilgili olarak kulüp televizyonundan bir açıklama yapacağına değinen Comolli, " Önümüzdeki hafta 24 Temmuz'da başkanımız taraftara açıklama yapacak. Açıklamanın nedeni de kulübün finansal durumu hakkında olacak. Kulübün finansal olarak ne durumda olduğunun bilinmesini istiyor. Finansal Fair Play olarak ne durumdayız bunu açıklamak istiyor" şeklinde konuştu." "PEŞİNDE OLDUĞUMUZ OYUNCULAR İYİ OYUNCULAR" Transfer etmek istedikleri oyunculara yurt içi ve yurt dışından çok fazla teklif olduğunu dile getiren Comolli, "Peşinde olduğumuz oyuncular iyi oyuncular. Transfer etmek istediğimiz oyunculara Türkiye içinden ve dışından talip olan takımlar var. Bu onların büyük bir pazar değeri olduğunu gösterir. Transfer istediğimiz oyunculara bu kadar talip olunması onların yüksek kalitede olduğunun sigortası" diye konuştu. "3 İYİ OYUNCUYU KADROMUZA KATTIK" Genç ve iyi oyuncuları takıma kattıklarına değinen Comolli, "Şu ana kadar 3 oyuncu transfer ettik. 3 iyi oyuncuyu kadromuza kattık. Avrupa'nın iyi oyunculardan birini getirdik. Hiç transfer yapamadık gibi bir şey söz konusu değil. Transfer bugün bitse ilk günden daha iyi durumdayız. Söylediklerimizi yapıyoruz. İyi, genç oyunculara ilgi duyacağız ve yatırım yapacağız ve böyle olmalı. Genç oyuncuları buraya getirmenin önemli olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. "BENİM POZİSYONUMDAKİ BİRİ DİKKATLİ OLMALI" Uzun zamandır sportif direktör olarak görev yaptığını ve bu iş içinde dikkatli olmak gerektiğini dile getiren Fransız spor adamı , "20 yıldır bu işin içindeyim. Oyuncu ofisime gelip imza atmadan transfer bozulabilir. Kesin oyuncu getireceğiz diyemiyorum ama kesinlikle buraya oyuncular getirmek istiyoruz, getireceğiz de. Transferde aksilikler olabilir. Bir transfer son anda olmayabilir ya da imkansız görünen bir transfer 24 saat içinde kadronuzda olabilir. Nereye hangi pozisyona oyuncu almak istediğimizi, hangi bölgeyi güçlendirmek istediğimizi biliyoruz. Benim pozisyonumdaki biri dikkatli olmalı. Ben de dikkatliyim ve öyle ilerliyorum" dedi. "HERŞEYİ DENERİZ, HERŞEYİ YAPARIZ" Kulübün başarısı için çok çalıştıklarını belirten Comolli, "Bizim ne kadar hırslı olduğumuzu anlamışsınız. Biz bu kulübü daha iyi yerlere getirmek için ve sadece bu sezon için değil gelecek için de hazırız. Fark yaratabilecek 2-3 yıl bunu sürdürebilecek bir fırsat çıkarsa elimizden geleni yaparız. Bazen başarılı olursunuz. Başarılı olamama gibi bir korkumuz yok. Her şeyi deneriz, her şeyi yaparız" diye konuştu. "FENERBAHÇE'Yİ TEHLİKEYE ATMAYACAĞIZ" Comolli, transfer çalışmaları için dikkatli olacağına değinerek, "Transferde yapmayacağımız şey hızlı ve aceleci hareket etmek. Risk almayacağız. Finansal anlamda zorluk yaratacak transferler değil, finansal kısıtlamalar içinde her şeyi en iyi şekilde yapacağız. 1 kaliteli oyuncu getireceğiz diye Fenerbahçe'yi tehlikeye atmayacağız" açıklamasını yaptı. "GÖREVİMİZ TEKNİK DİREKTÖRÜN PERFORMASINI EN İYİ NOKTAYA GETİRMEK" Sportif direktör Comolli, görevi ve çalışma şekli hakkında şöyle konuştu: "Ofisim Samandıra'da ben zamanımı Samandıra'da geçireceğim. Sadece kısa toplantılar için stada gideceğim. Futbol operasyonunun daha etkili olabilmesi için burada olacağım. Teknik direktörün işe alımıyla çalışmaya başladım. Hocamıza yardımcı olmak ve başarısı için buradayım. O başarılı olursa kulüp başarılı olur. O zaman ben de başarılı olurum. Görevimiz teknik direktörün performansını en iyi noktaya getirmek" "BİZ TAKIMIN ARKASINDAKİ TAKIMIZ" Comolli görev tanımını yaparken, "Spor bilimi sağlık, sporcu gözlemleme scout ve sözleşme yenileme ve transferler benim sorumluluğumda. Bu şekilde tanımlayabiliriz. Başkan ve as başkanımızla iletişim halindeyiz. İyi fikirlerin hepsi benden gelmez. Bu doğru değil. Teknik heyet, personelle lan ilişkiler burada iletişim çok önemli. Takımı ne noktaya getirdiğimiz çok önemli. Biz takımın arkasındaki bir diğer takımız. Biz yüzde yüz çalışmalıyız ki sahaya çıkan takım yüzde yüzünü versin" diyerek konuştu. "BAŞKANLA ÇOK İYİ ANLAŞTIĞIMIZI SÖYLEYEBİLİRİM" Comolli, çalışma sistemi ile ilgili olarak şunları söyledi: Bu kulübün başkanı istediğini yapabilir. Başkan bir maç sonu soyunma odasına gelirse bu onun kararıdır. Böyle bir şey yapıyorsa iyi bir sebebi vardır. İstanbulspor maçında sonra soyunma odasına gelecek misiniz diye sordum ancak 'kesinlikle hayır' dedi. Birbirimizi çok iyi anladığımızı söyleyebilirim. Ben iş açısından çok rahatım bizim çerçevemiz çok net. Ben tavsiye ve fikir sorarım. Gelişlimin böyle olacağına inanırım. İletişim içinde olursanız iyi bir şekilde çalışabilirsiniz." "BAŞKANIMIZ SADECE FENERBAHÇE'Yİ DEĞİL TÜRK FUTBOLUNU DA DEĞİŞTİRMEK İSTİYOR" Başkan Ali Koç'un Fenerbahçe'de yaşanan eski yönetim şeklini değiştirmek istediğini dile getiren Comolli, "Başkanımız Fenerbahçe'nin yönetim yapısını değiştirmek istiyor. Bunu yaparken de Türk futbolunun da yüzünü değiştirmek istiyor. Seçimi nasıl kazandığı düşünürseniz bu değişimi görürsünüz. .Bu yapıyı ortaya koydu ve bir sportif direktörle anlaştı. O sistemini kurdu. Dünya'nın her yerinde futbolcu izleyecek sistem kurmak istiyor. Başkan geçmişte kulübün nasıl yönetildiğiyle ilgilenmiyor ancak kulübün geçmişine sonsuz saygısı var. Benim gibi bir insanı ve Cocu'yu kulübe getirmesi ve bize emanet etmesi Türk futolunu da değiştirmek istediğinin bir göstergesi" dedi. . "EN İYİSİNİ DENEMEK MECBURİYETİNDEYİZ" UEFA kontrolü altında ellerinden gelenin en iyisini yapmak istediklerini belirten Comolli ," UEFA'nın kontrolü altında ilerliyoruz. Bu kesinlikle en iyinin de en iyisi yapmamak için bir bahane olamaz. En iyisini yapmayı denemek mecburiyetindeyiz. En iyiyi yapmaya çalışacağız ve en başarılı noktaya gelmeye çalışacağız. Lig ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak yeterli mi bilmiyorum. En iyi sonucu çıkarmak istiyoruz. Ekonomik durumu kontrol edemeyiz. Beyaz çizgi içindekini kontrol edebiliriz. En iyisini yapmalıyız. Bazı şeyler bizim kontrolümüzde değil" açıklamasını yaptı.