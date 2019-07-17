(Görüntülü) Dadaşlar küme düşen takımlarını yalnız bırakmadı

Turgay İPEK / ERZURUM, ()- GEÇEN yıl küme düşerek Süper Lig'e veda eden BB Erzurumspor'un taraftarları futbol takımlarını yalnız bırakmadı. Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde takımın gece antrenmanını izleyen yaklaşık 5 bin taraftar atılan havai fişek ve yakılan meşalelerle gökyüzünü aydınlattı. Süper Lig'e 2000-2001 yılında veda eden Erzurumspor, 3 yıl üst üste şampiyon olarak 17 yıl aradan sonra 2017-2018 sezonunda Süper Lig'e çıkmanın sevincini yaşadı. Ancak bu sevinç bir sezon sürdü. Küme düşen takımlarını merkez Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde çıktığı ilk antrenmanında yalnız bırakmayan yaklaşık 5 bin taraftar takıma büyük bir destekte bulundu. Tüm futbolcuları tribünlere çağırıp oley çektiren taraftarlar, 17 yıl önce süper Lig'e çıkan efsane kadroda yer alan, her zaman takımın yanında olan ve bugünde kulübün teknik direktörlüğüne getirilen Muzaffer Bilazer'e büyük destek verdi. Takımlarını hiçbir zaman yalnız bırakmayacaklarını söyleyen taraftarlardan Şahset Ataş, "Takımın ilk antrenmanıydı. Arkadaşlarla destek için geldik. İnşallah tekrar sürede lige çıkacağız. Süper bir taraftar topluluğu var. Geçen sezon her maçı 20 bine yakın taraftar izledi. Bugün de antrenmanda 5 bine yakın taraftar bulunuyor. Bizim Muzaffer hocadan beklentimiz takımda Erzurumlu genç futbolcular var onlara maçlarda şans vermesi" diye konuştu.