Ümit BABACAN / BANDIRMA-BALIKESİR,() FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 69 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Abbas Karaağaç, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Cüneyt Çakır'ı hakem arkadaşları da yalnız bırakmadı. FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın hayatını kaybeden kayınpederi Abbas Karaağaç Bandırma'da son yolculuğuna uğurlandı. Karaağaç, Bandırma Haydar Çavuş Camii'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Bandırma Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bandırma Türk Telekom Müdürlüğü’nden emekli teknisyen Karaağaç’ın cenazesine FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın yanı sıra; Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Cumhur İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı, Millet İttifakı Bandırma Belediye Başkan Adayı Tolga Tosun, eski FIFA kokartlı hakemlerden Merkez Hakem Kurulu üyeleri Mustafa Çulcu, Serdar Çakır, Bülent Yavuz, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek, Bandırmaspor Kulübü Başkanı Göksel Karlahan, Balıkesir Hakem Kurulu Bandırma Temsilcisi Şükrü Aşan, futbol ve hakem camiası, aile yakınları ile çok sayıda vatandaşlar katıldı. Çakır ve Karaağaç aileleri cenaze namazı öncesi camii avlusunda taziyeleri tek tek kabul etti.
(Görüntülü) Cüneyt Çakır'ın kayınpederi son yolculuğuna uğurlandı
Ümit BABACAN / BANDIRMA-BALIKESİR,() FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın 69 yaşında hayatını kaybeden kayınpederi Abbas Karaağaç, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede Cüneyt Çakır'ı hakem...
08 Mart 2019 Cuma 21:05
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