Gürkan DURAL/BURSA,() 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) 5'inci etabı, Bursa'da başladı. Bursa Valiliği önünde startı verilen 5'inci etapta bisikletçiler, 4 kilometre erken finiş yapacak. Organizasyondan yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle finiş noktası 4 kilometre geriye çekildi. Sporcular yarış takviminde 164,1 kilometre olan Bursa ile Kartepe arasındaki etabın 160,1kilometresini koşarak finiş noktasına ulaşacak. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk 2 etabını Sam Bennett, 3'üncü etabını Fabio Jakobsen ve 4'üncü etabını ise Caleb Ewan kazandı. Genel klasmanda da Bennett'ın liderliği sürüyor. 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, yarın İstanbul'da tamamlanacak.
(Görüntülü) Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 5'inci etabı yağmur altında başladı
Gürkan DURAL/BURSA,() 55'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2019) 5'inci etabı, Bursa'da başladı. Bursa Valiliği önünde startı verilen 5'inci etapta bisikletçiler, 4 kilometre erken finiş yapacak. Organizasyondan...
20 Nisan 2019 Cumartesi 12:53
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