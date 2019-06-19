(Görüntülü) Cengiz Durmuş: Olimpiyata en az 1 veya 2 sporcuyla gitme arzusu içerisindeyiz

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na 1 veya 2 sporcuyla gitme arzusu içerisinde olduklarını belirterek, "Elimizden gelen tüm imkanları sporcularımız için seferber etmeye, onlarla birlikte çalışmaya devam ediyoruz" dedi. Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Durmuş, başlamasına 400 gün kalan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları ile ilgili hedefleri ve hazırlıkları konusunda değerlendirme yaptı. 2016 yılında teniste ilk kez olimpiyatlarda yer alma şansını yakaladıklarını anlatan Cengiz Durmuş, "O gün de söylemiştik; çok büyük bir başarı ancak bu başarının devam ettirilebilmesi sorumluluğu var. Bununla ilgili bakanlığımızın olimpiyatlara gidebilecek sporcuları destek kapsamında şu anda devam eden 7 sporcumuz var. 3 erkek, 4 kadın sporcumuz olimpiyatlara gidebilmek için yarışıyor. Tam 1 yılımız var, 8 Haziran'da bitecek süresi. Bizim kotaların, bireysel anlamda aldığımız puanların sonucuna göre, gidip gidemeyeceğimiz belli olacak. Sporcularımız belli dönem sakatlıklar yaşadı. Tenisteki o inişli çıkışlı süreçleri yaşadık ama sporcularımızın tamamına yakınının artık kaybedecek puanları olmadığı, artık yükselişe geçtikleri, geçecekleri dönem başlıyor. Bununla ilgili gerek sporcularımızla gerek antrenörleriyle gerek bakanlığımızla sürekli bir iletişim içerisinde çalışıyoruz" diye konuştu. "ÜLKE OLARAK EN FAZLA 4 SPORCU İLE KATILABİLİYORSUNUZ" Kota puanı toplarken 1 turnuvada bile yüksek puanlar alarak olimpiyatlara gitme hakkını kazanabildiklerini belirten Durmuş, "Ülke olarak en fazla 4 sporcuyla katılabiliyorsunuz. Bu da İspanya, Amerika veya Fransa gibi sporcuların olimpiyatlara, dünya ilk 100 sıralama içerisine baktığınız zaman, sıralamada yer alsa bile 5'inci sporcu olarak olimpiyatlara gidemiyor. 4 kadın, 4 erkek sporcu ile gidebiliyorsunuz. Kadın ve erkek sıralamamız olimpiyatlara gidebilmek için 65-70'lere çıkmamız gerekiyor. Geçen olimpiyatlarda Çağla 63 numaraya girerek gitme başarısı göstermişti. Şu anda sporcularımız biraz işin uzağındalar. 200-400'lü puanlardalar ama 1 turnuva başarısı yetiyor. Geçen sene Çağla, İstanbul Cup'ta şampiyon olmuştu, arkasından 1 turnuvada yarı final oynadığında olimpiyatlara katılması için yetmişti. Şimdi bizim için de 1 hafta yeterli. Sporcularımızın büyük turnuvalarda, özellikle çok büyük puan verdikleri için o turnuvalarda birkaç tur geçmesi bile yetebilecek seviyede. Biz de bütün hazırlıklarımızı bu yönde yapıyoruz" ifadelerini kullandı. "TAKIM OLMAYI BAŞARDIK" Olimpiyatlara gittikleri günden itibaren yaşadıklarını ve önceki süreci de değerlendiren Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, şunları kaydetti: "Olimpiyatlar bir ilkti ve o heyecanla zor olduğunu da biliyorduk. Dünyada rakiplerimiz çok güçlü. Tenis anlamında yeterliliklerinizin çok iyi olması lazım. Biz olimpiyatlara gitme başarısı gösterdikten sonra, hemen ertesi gün bu programın devam ettiğini, o günden bugüne sistematik bir şekilde yürütüldüğünü söyleyebilirim. Sporcularımız çalışıyor, uluslararası tüm turnuvalarda puan avcılığı yaparak puan toplamak için mücadelelerini veriyorlar. Ama aksilikler, sakatlıklar olabiliyor. Mental ve fiziksel yorgunluklar, birçok etkenler olabilir ama biz federasyon olarak da üzerimize düşen sorumlulukla sporcumuzun yanında olup bunu hep yükseltebilmenin mücadelesini o günden beri veriyoruz. Hâlâ da o desteğimiz ve inancımız devam ediyor. Bizim sporcularımız yavaş yavaş yükselerek olimpiyatlara gidebilme şansını elde edecekler diye düşünüyorum. Biz sporcularımızın kendi yeteneklerini, kendi özelliklerini, ailesel durumlarını, ülkemizin şartlarını, ekonomik değerlerini yani bize uygun olanın en iyisini bularak, popülist bir yaklaşımın uzağında olarak yapılanmaya çalışıyoruz. Bir takım olabilme ruhunu aslında başardık. İnşallah birlikte bir daha olimpiyatlara gideriz."