(Görüntülü) Cem Kavçak: Her maçımız final

Barış GEZİCİ / AKHİSAR, () - Spor Toto Süper Lig'de 25 puan ile düşme hattında son sırada yer almasına rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda üst üste ikinci kez finale çıkan Akhisarspor'da teknik sorumlu Cem Kavçak, kalan haftalarda her maçlarının final niteliğinde olduğunu söyledi. Ligde bitime 4 hafta kala kurtuluş barajının 5 puan gerisinde yer alan yeşil-siyahlılarda Kavçak, Yeni Malatyaspor'la pazar günü oynanacak hayati öneme sahip iç saha maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Geçen hafta Bursaspor deplasmanında galibiyeti kaçıran taraf olduklarını, kalan 4 final haftasında ligde kalmak için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen genç çalıştırıcı, "Sonuna kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Ben geldiğim günden beri aynı şeyi söylüyorum. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Göreve geleli 13 hafta oldu. Kendi memleketimde çalıştığım için sorumluluğum had safhada" diye konuştu. Mağlubiyetlere her teknik adamdan daha çok üzüldüğünü belirten Cem Kavçak, "Bu kötü günde hiçbir zaman için bırakıp gitme veya görevi kabul etmeme gibi lüksüm yoktu. Sırtıma bir ateşten gömleği giydim ki bundan da gocunmuyorum. Olumsuz eleştiri de oluyor, olumlu da oluyor ama olumsuz eleştiriler yapılırken hiçbir şekilde kişisele girmemek gerekiyor. Kişisel eleştiriler beni çok yıprattı, ailemi yıpratıyor. Ben Akhisarlıyım, sonuna kadar bu görevi yaparım ve yapacağım. İnşallah ileride de yapacağım. Şehrime en iyi hizmeti yapmaya çalışıyorum. Önceki yıllarda baktığımızda bu tür takımların çoktan havlu attığı, içerde kavgaların olduğu, tatsızlıkların olduğu gözükürdü. Ama bizim kulübümüz yapısı gereği ve oyuncuların karakterinden kaynaklı hiçbir sorun yaşamadım. Bana çok yardımcı oldular. Onlara teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapıyorlar, sahadaki mücadeleleri de her şeyi gösteriyor" dedi. "DAHA FAZLA TARAFTAR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR" Kalan maçlarda yalnız Türkiye Kupası'nda değil her hafta final maçına çıkacaklarını ifade eden Kavçak, "Bu hafta bu finallerden birini Yeni Malatyspor'la evimizde oynayacağız. İç sahada daha fazla taraftar desteğine ihtiyacımız var. Sezon başından bu yana hatalar da yapıldı, şanssızlıklar da oldu ama artık 4 maç kaldı. Artık küsme, darılma haftaları değil. Biz bir Erzurum'a gidiyoruz tribünler dolu, Bursa'ya gidiyoruz tribünler dolu. Taraftarımızın bu hafta özellikle desteğine ihtiyacımız var. Yani futbolcu sahaya çıktığında o tribünleri boş görmemesi gerekiyor ki biz önceki haftalar bunların sıkıntısını açıkçası yaşadık diye konuştu. Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, hakem hatalarına da değinerek, "Hakem hataları olmasa bizim şu anda en az 6 ila 7 puanımız daha fazla olurdu. Ligde çok rahat durumda olurduk" iddiasında bulundu. "Kupayı yine alacağız" Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak, Galatasaray'la 16 Mayıs Perşembe günü Sivas'ta oynayacakları Ziraat Türkiye Kupası finalinde gülen taraf olacaklarını söyledi. Cem Kavçak, "Geçen sene kupa finali öncesi bize yine kimse inanmıyordu. Ancak biz gittik kupayı kazandık. Bu sene de gideceğiz ve kupayı alacağız. Sivas uzak ama biz daha önce yaptık bunu. Galatasaray'ı ligde burada da yendik, orada da berabere kalıyorduk son saniyede talihsiz bir gol yedik. Ben kupayı alacağımıza inanıyorum. Taraftarımızın bu sefer oraya gelip bunun tadını çıkarmalarını isterim. Yani geçen yıl uzaklık nedeniyle gelememişlerdi ve çok üzülmüştüm. Bunu bir daha tarihimizde belki yaşayamayacağımızı düşünmüştük ama Allah bize ikinci yılda nasip etti" şeklinde konuştu. BİLAL KISA: "SON MAÇA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ" Kendileri için kötü bir sezon geçtiğini belirten Bilal Kısa, "Son maça kadar mücadele edeceğiz" dedi. Puan olarak geride bulunduklarını, kalan haftalarda rakiplerin alacağı sonuçların da ligdeki sıralamayı etkileyeceğini dile getiren Bilal, "İç sahadaki Kasımpaşa ve Antalyaspor maçlarını bile kazansak farklı konumda olurduk. Biz kalan maçlarda elimizden geleni yapacağız. Malatyaspor maçından galibiyetle ayrılıp diğer sonuçlara bakacağız" diye konuştu. Sivas'ta 16 Mayıs'taki Ziraat Türkiye Kupası finaline geçen yılki kupa şampiyonu olarak çıkacaklarını hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Bizim asıl hedefimiz ligde kalmak ama finale kadar gelmişken o kupayı yeniden kazanmayı istiyoruz. Sezon başında Galatasaray'la final oynayıp Süper Kupa'yı almıştık. Zor maç olacak ama tek maç 90 dakika, o gün kim iyi mücadele ederse, kim iyi oynarsa o kazanacak" ifadelerini kullandı.