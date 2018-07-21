(Görüntülü) Çaykur Rizesporlu Emir Han: “Bu sene ligden düşmeyeceğiz”

Tolga SAĞLAM/KRANSJKA GORA, () Çaykur Rizespor’un 18 yaşındaki genç oyuncusu Emir Han Topçu, güçlü bir kadrolarının olduğunu, bu sene ligden düşmeyeceklerine inandıklarını söyledi. Hazırlıklarını Slovenya kampında sürdüren Süper Lig’in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor’un en genç oyuncusu olan Emir Han Topçu, futbola başlangıç hikayesini, kariyeriyle ilgili planlamasını ve yeni sezondaki hedefleriyle ilgili Demirören Haber Ajansı'na () açıklamalarda bulundu. Babasının da eskiden futbol oynadığını belirten Emir Han, onun antrenmanlarını izlerken sahanın arkasında top oynadığını ve bu şekilde de futbola tutkusunun arttığını ifade ederek, “Babam oynadığı zaman ben de antrenmanlara gider, sahanın arkasında top oynardım. Babamın antrenmanlarını izlemek hoşuma giderdi. Babam en son Rize’nin amatör takımında oynadı, ben de oranın altyapısında oynadım. Sonrasında Rizespor’un altyapısına geldim ve 7 sene orada oynadıktan sonra geçen sene profesyonel oldum" dedi. “SÜPER LİG’DE TECRÜBEYE BAKILIYOR” Süper Lig’de daha çok tecrübeye bakıldığını ifade eden Emir Han, açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Tecrübe çok önemli, bir yandan onlar da haklı ama tecrübenin de bir yerden başlaması lazım. Milli takıma gitmek isterim. Kariyerimde de Çaykur Rizespor’da kalmak istiyorum. Çünkü memleketimin takımı. İlk senemde şampiyon olduk. Çok güzel bir duygu. İnşallah ligde kalırız ve böyle devam eder. Ben de Rizespor’da kalırım.” “BU SENE LİGDEN DÜŞMEYECEĞİZ” Çok güçlü bir kadrolarının olduğunu anlatan 18 yaşındaki Emir Han Topçu, “İbrahim hoca oyuncularla arkadaş gibi. Herkesi seviyor, saygılı. Bu sene rakam az olabilir ama gerçekten çok güçlü bir kadro var. Herkesin moralleri, motivasyonu çok yüksek. Bu sene düşmeyeceğiz diye umuyoruz. Herkes öyle bakıyor. İnşallah düşmeyeceğiz” diye konuştu. “ALT LİGE DÜŞMEK TARAFTARI DA YILDIRIYOR” Bu sezon maçlarına daha çok taraftarın geleceğini düşündüğünü anlatan genç oyuncu, “Çünkü Süper Lig’de olduğumuz zamanlardaki taraftarlarımızı biliyoruz. İnşallah bu yıl da geçmiş senelerdeki gibi taraftarımızın gelmesini umuyoruz. Süper Lig’de bir alt lige düşmek taraftarı da yıldırıyor. Ama bu sene çıktık, Süper Lig’de kaldığımız sürece de desteğin geleceğini düşünüyorum” diyerek açıklamalarını noktaladı.