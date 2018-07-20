Tolga SAĞLAM/KRANJSKA GORA, () Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında 18 Temmuz’da 3’üncü etap kamp çalışmalarına başlayan Çaykur Rizespor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör İbrahim Üzülmez yönetiminde tam kadro gerçekleştirilen antrenmanda ısınmanın ardından kondisyon ağırlıklı çalışmalara yer verildi. Son bölümde ise taktik çalışması gerçekleştirildi. Bu antrenman sırasında İbrahim Üzülmez’in öğrencilerine sık sık uyarılarda bulunduğu görüldü. İLK HAZIRLIK MAÇI YARIN Bu arada 26 Haziran’da Rize’de, ardından da Erzurum’da yapılan kamp çalışmalarının ardından Slovenya’da üçüncü etap kamp çalışmalarına başlayan Çaykur Rizespor, buradaki ilk hazırlık maçında yarın Hırvatistan temsilcisi NK Istra 1961 ile karşı karşıya gelecek. TSİ 18.00’de başlayacak olan karşılaşma Kranj Stadyumu’nda oynanacak.
(Görüntülü) Çaykur Rizespor Slovenya'da taktik çalıştı
Tolga SAĞLAM/KRANJSKA GORA, () Slovenya’nın Kranjska Gora kasabasında 18 Temmuz’da 3’üncü etap kamp çalışmalarına başlayan Çaykur Rizespor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör...
20 Temmuz 2018 Cuma 14:44
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