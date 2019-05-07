(Görüntülü) Çaykur Rizespor, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı

Mehmet Can PEÇE / RİZE () - Spor Toto Süper Lig’de evinde Galatasaray’ı konuk edecek olan Çaykur Rizespor, bu maçın hazırlıklarına başladı.



Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmana tedavileri süren Aatif Chahechouhe, Vedat Muriç ve Nakoulma katılmadı. Isınma hareketlerinin ardından istasyon çalışması ile süren antrenman pas çalışması ile devam etti. Aatif'ın yarın Rize'ye geleceği ve antrenmanlara katılacağı öğrenildi.



Yeşil mavililer yarın yapacağı antremanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.