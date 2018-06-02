(Görüntülü) Cankurtaranlar en iyi olabilmek için yarıştı

Levent YENİGÜNKEMER (Antalya), ()

Antalya'nın Kemer ilçesinde cankurtaranlar en iyi olabilmek için yarıştı. Yüzme ve kazazede taşımayı içeren etaplardan oluşan yarışmada cankurtaranlar kıyasıya mücadele etti.

Kemer'de geleneksel hale gelen ve Kemer Turistik Otelciler Birliği (KETOB) tarafından, Kemer Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen Cankurtaranlar Yarışması'nın 7'ncisi Ayışığı Plajı'nda yapıldı. Cankurtaranlık mesleğine dikkati çekmek amacıyla gerçekleştirilen yarışmanın ilk etabında 20 cankurtaran 190 metre yüzerek kıyıya ulaştı. İkinci etaba kalan 10 cankurtaran yaklaşık 70 metre uzaklıktaki kazazedeleri kıyıya taşıyarak kurtardı. Yarışın son etabında ise 5 cankurtaran 200 metre koşunun ardından 140 metre yüzerek kıyıdaki flamalara ulaşmaya çalıştı.

Yarışta Cem Kameroğlu birinci, Birkan Kamanovalı ikinci, Yasin Özdemir üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüller verildi. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Altın Cankurtaran eğitmeni Adnan Büyük de yarışmanın hakemliğini yaptı.