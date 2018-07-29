(Görüntülü) Çanakkale Boğazı'nda kulaçlar 'Troya Yılı' için attı

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,() Çanakkale'de '2018 Troya Yılı' kapsamında, 'Troya Açık Su Yüzme Yarışı' düzenlendi. Çanakkale Merkez'e bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı olması nedeniyle ilan edilen '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında yaklaşık bine yakın profesyonel yüzücünün katılımıyla 'Troya Açık Su Yüzme Yarış' yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çanakkale Valiliği, Türk Spor Vakfı (TSV), Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Kepez Belediyesi'nin katkılarıyla bu yıl 1'incisi düzenlenen 'Troya Açık Su Yüzme Yarışı' Yeni Kordon'dan başlayıp Kepez Belediyesi Halk Plajı'nda sona erdi. Yarışın startını Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ute Hascher-Brückner ve ÇOMÜ Öğretim Üyesi ve Troya Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan verdi. Yüzme yarışında bine yakın yüzücü Çanakkale Boğazı'nda 5.8 kilometrelik parkurda kulaç attı. Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, 2018 Troya Yılında Çanakkale’de sporda, sanatta uluslararası bir çok etkinlik düzenlendiğini söyledi. Bugün, 2018 Troya Açık Yüzme Yarışı Kale Grubu ve Türk Spor Vakfı’nın iş birliğinde yapıldığını belirten Vali Orhan Tavlı, "Bine yakın sporcu bu yarışmaya katıldı. Çanakkale merkezden Troya’ya doğru yüzecekler. Kendilerine başarılar diliyorum 2018’de Troya’ya ve Çanakkale’ye Anadolu’nun bu kadim topraklarına herkesi davet ediyorum" dedi. AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Av. Bülent Turan ise, “Çanakkale'miz bir marka kent, her köşesi her ilçesi farklı bir değer. Denizin, sahilin en güzel yansıması bu bölgede. Türkiye’deki yüzücülerimizi, denizle ilgisi olan bütün sporcularımızı Çanakkale’ye davet ediyorum. Bugün Çanakkale için özel bir gün, Troya 2018 yılı kapsamında 700’e yakın yüzme sporcumuz hep beraber boğazda yarışa başladılar. Bu seferki yüzüşün ayrı bir önemi var. Troya 2018 yılı vurgusuyla beraber bu yüzüşü yapıyoruz. Bir anlamda Çanakkale’den Troya'ya yüzüyoruz. Tarihin iki farklı adımını gündeme getiriyoruz. Şehitliğin olduğu mekandan Troya'nın olduğu mekana doğru yüzüyoruz. O yüzden çok önemli bir etkinlik olduğu kanaatindeyim" diye konuştu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Öğretim Üyesi ve Troya Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Arslan ise, "Pek çok uluslararası etkinlik gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesini bugün görüyoruz. Troya aslında Çanakkale’de doğu ve batıyı birleştiren bir noktada. Sporda, kültürde biz bu tür projelerle Troya’yı, Çanakkale’yi doğu ve batının merkezi haline getirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bana göre Troya Yılı şimdi başlıyor, Troya müzesinin açılışı başka bir ivme kazandıracak. Herkesi Troya’ya, Çanakkale’ye ve Troya müzesine davet ediyoruz" diye konuştu. Kepez Halk Plajı'ndaki finiş noktasına gelerek, boğazdaki 5.8 kilometrelik parkuru tamamlayan yüzücülerden, 'Troya Açık Su Yüzme Yarışı'nda dereceye giren erkekler kategorisinde Doğukan Ulaç birinci, Hasan Emre Musluoğlu ikinci ve Deniz Akış üçüncü olurken, Kadınlar kategorisinde ise birinci Nilay Erkal, ikinci Ada Sude Korkmaz ve üçüncü Ruth Hatton oldu. Yarışın tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde dereceye giren yüzücülere ödülleri, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ute Hascher-Brückner ile protokol üyeleri takdim etti.