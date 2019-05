(Görüntülü) Büyükelçiler kortta raket salladı

Ankara'da 9 Mayıs Avrupa Günü etkinlikleri kapsamında, Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Tenis Federasyonu, Ankara Tenis Kulübü, Türkiye Ulusal Ajans ve Türkiye AB Delegasyonu işbirliği ile Avrupa Günü Tenis Turnuvası düzenlendi.



Ankara Tenis Kulübü kortlarında düzenlenen turnuvaya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Dışişleri Bakanlığı, AB Başkanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı, AB Türkiye Delegasyonu, Ankara'da bulunan Büyükelçilikler, uluslararası kuruluşların temsilcileri ile paralimpik tenisçiler katıldı.







Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı , sporun birleştirici yönüne vurgu yaparak, "9 Mayıs Avrupa Günü'nün tüm vatandaşlarımız için mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye 1999 yılında Avrupa Birliği'ne aday ilan edildiği tarihten itibaren biz 9 Mayıs Avrupa Günü'nü ülkemizde de kutluyoruz. Bu sene 9 Mayıs Avrupa Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenledik. Bu etkinliklerden bir tanesi de Avrupa Günü Tenis Turnuvası. Tenis Federasyonu Başkanlığımız, Ankara Tenis Kulübü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Ulusal Ajans ve Avrupa Birliği Delegasyonu ile birlikte bu organizasyonu yapıyoruz" diye konuştu.







BAKAN YARDIMCISI KAYMAKCI: SPOR KANALIYLA AB İLE SÜREÇ HIZLANACAK







Etkinliğe Ankara'daki diplomatik temsilcilikleri ve tenis kulübünün üyelerini çağırdıklarını belirten Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, "Aslında burada göstermek istediğimiz Türkiye'nin de Avrupa'nın bir parçası olduğu, Avrupa Gününü kutladığı ve Avrupa değerleriyle içe içe olduğunu yansıtmak. Bugün tabi etkinliklerimizde tenis konusuna da yer verdik. Çünkü tenis Türkiye'de oldukça yaygınlaşan bir spor haline geldi. Tenis sadece belli bir kesimin oynadığı bir spor değil, Anadolu'nun her kasabasında artık kulüplerimiz var. Bugün burada sadece diplomat arkadaşlarımız yada tenis kulübüne üye kişilerle tenis oynamıyoruz aynı zamanda paralimpik, engelli sporcularımızı da davet ettik. Onlarla da tenis oynuyoruz. Spor birleştiricidir. Biz genç bir nüfusa sahip bir Türkiye olarak spor kanalıyla Avrupa Birliği ile bütünleşme sürecimizi hızlanacağına inanıyoruz. 9 Mayıs Avrupa Günü hep böyle güneşli sağlıklı, mutluluk ve enerji dolu günler getirir. Hem vatandaşlarımıza hem diğer Avrupa vatandaşlarına. Avrupa Günü kutlu olsun" ifadelerini kullandı.







TTF BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: "AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK"



Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, tenisin her etkinliğinde bir amaç, bir farkındalık olduğunu belirterek, "Tenis her hafta turnuvalarla geçen profesyonelleri yarıştığı bir organizasyon gibi ama işin sosyal tarafına baktığınız zaman da her günün anlamına ve amacına yönelik turnuvalar da düzenleyebileceğimizi gösteriyor. Bugün Avrupa günü ve Avrupa Günü olarak Ankara'da Sayın Bakan Yardımcımız Faruk Kaymakçı ile birlikte bütün elçiliklerimizi davet ederek çok güzel bir katılımla Ankara Tenis Kulübü'nde toprak kortta, herkesin keyifle Avrupa Gününü kutladığı bir gün diye düşünüyorum. Yaklaşık 50 civarında bir katılım var. Katılım sınırlı değil akşam 5'e kadar devam edecek. Biz kutlama bir bayram. Tenisin her etkinliğinde bir amaç bir farkındalık yaratmak gerektiğine inanıyoruz. Bugün Avrupa Günü'nde paralimpik sporcularımızı unutmamamız gerekiyor. Onlarla birlikte kortta olabilmeyi onlarla birlikte aynı enerjiyi paylaşmayı amaçlamıştık. Çok güzel bit gösteri maçıyla başlamıştı ve turnuva devam ediyor" şeklinde konuştu.