Muammer İRTEM/BURSA,() - Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti. Bursaspor'un dün Çaykur Rize Spor'a yenilmesi ve olağanüstü kongre kararının ardından bazı taraftarlar Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı’nda bulunan bir üst geçide "Kardeşi kardeşe düşman ettiniz", "Biz utanıyoruz, ya siz?" ve "ALİ AY" yazılı 3 bez pankart astı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırdı. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.
(Görüntülü) Bursasporlu taraftarlardan pankartlı tepki
Muammer İRTEM/BURSA,() - Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti. Bursaspor'un dün Çaykur Rize Spor'a yenilmesi ve olağanüstü kongre kararının ardından bazı taraftarlar...
17 Şubat 2019 Pazar 10:30
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.