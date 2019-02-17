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(Görüntülü) Bursasporlu taraftarlardan pankartlı tepki

Muammer İRTEM/BURSA,() - Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti. Bursaspor'un dün Çaykur Rize Spor'a yenilmesi ve olağanüstü kongre kararının ardından bazı taraftarlar...

Muammer İRTEM/BURSA,() - Bursasporlu bazı taraftarlar, sabah saatlerinde bir yaya üst geçidine bez pankartlar asarak, takımı protesto etti. Bursaspor'un dün Çaykur Rize Spor'a yenilmesi ve olağanüstü kongre kararının ardından bazı taraftarlar Osmangazi ilçesi Merinos Kavşağı’nda bulunan bir üst geçide "Kardeşi kardeşe düşman ettiniz", "Biz utanıyoruz, ya siz?" ve "ALİ AY" yazılı 3 bez pankart astı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri pankartları kaldırdı. Polis, konuyla ilgili soruşturma başlattı.

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