Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara kalkıştı
Tayin edilen Emniyet Müdürü, intihara...
İnce: Bunlar bırak Müslüman olmayı, insan bile değil
İnce'den sahte türban afişine sert...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 6. durağı Gaziosmanpaşa oldu
Erdoğan'ın 6. durağı Gaziosmanpaşa oldu
FETÖ'nün iş dünyası yapılanması davası: 2 sanık hakkında yakalama kararı çıkarıldı
Kadir Topbaş'ın damadına tahliye yok...

(Görüntülü) Bursasporlu futbolculardan Avrupa Şampiyonası adaylığına destek 

Batalla: "Taraftarlar kendini rahat hissedecek" Faty: "Futbol Türkiye'de çok seviliyor" İSTANBUL,() -    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor forması ile önemli maçlara çıkan Pablo Batalla ile Ricardo Faty, Türkiye'nin...

Batalla: "Taraftarlar kendini rahat hissedecek"


Faty: "Futbol Türkiye'de çok seviliyor"


İSTANBUL,() - 


 

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor forması ile önemli maçlara çıkan Pablo Batalla ile Ricardo Faty, Türkiye'nin 2024 Avrupa Şampiyonası adaylığına destek verdi. 

"TARAFTARLAR KENDİNİ RAHAT HİSSEDECEK"

Batalla ve Faty, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına ev sahipliği adaylığına destek verirken, Türkiye'nin güzelliklerine dikkat çekti. Bursaspor taraftarının çok sevdiği bir isim olan Batalla, "Türkiye tüm güzelliklere sahip; güzel plajlar, güzel yemekler, güzel turistik mekânlar… Her şeyden öte kendi tecrübelerime dayanarak söylemeliyim ki Türkiye'nin yabancılara çok iyi davranan, turistleri seven bir halkı var. Bunun da yurt dışından gelecek kişilere kendilerini burada rahat hissettireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL TÜRKİYE'DE ÇOK SEVİLİYOR"

Türkiye'de 3 yıl geçiren Ricardo Faty ise Türkiye'deki futbol sevgisinin altını çizerek, "Burası çok güzel. Büyük bir ülke ve yapılacak çok farklı şeyler var. Bilindiği gibi yemekler çok iyi. Birçok yeni stadyum inşa edildi. Türkiye'de futbol çok seviliyor. Özellikle de Avrupa kupalarında oynanan maçlarda bu sevgiyi görmek mümkün" şeklinde konuştu.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325