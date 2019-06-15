Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi' var
Araştırma: İlişkilerde herkesin bir 'tipi'...

(Görüntülü) Bursasporlu Ertuğrul Ersoy, Lecce yolunda

BURSASPOR’un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Lecce ile prensipte anlaşma sağladı. İtalyan basını Lecce’nin Bursaspor’a 1.5 milyon Euro ödeyeceğini yazdı. Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor’un...

BURSASPOR’un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, Lecce ile prensipte anlaşma sağladı. İtalyan basını Lecce’nin Bursaspor’a 1.5 milyon Euro ödeyeceğini yazdı.

Gelecek sezon yoluna Spor Toto 1’inci Lig’de devam edecek olan Bursaspor’un genç kaptanı Ertuğrul Ersoy, İtalya yolunda. İtalyan basını, Serie B’de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Serie A’ya yükselen Lecce’nin, 22 yaşındaki genç stoper ile anlaştığını belirtti. Buna göre, prensip anlaşmasına varılan oyuncu için Lecce, Bursaspor’a 1.5 milyon Euro ödeyecek. Anlaşmanın ise 4 yıllık olduğu öne sürüldü. İtalyanlar, hava toplarındaki hakimiyeti ve oyun kurma yeteneğinden dolayı Lecce’nin Ertuğrul Ersoy’u tercih ettiğini yazdı.

Bursaspor’un altyapısından yetişen ve yeşil-beyazlı ekip ile 95 maça çıkan Ertuğrul, 4 gol atıp, 1 asist yaptı. Milli takımın da tüm yaş gruplarında forma giyen genç oyuncu, 2 kez de A Mili Takım formasını terletti. Bursaspor Kulübü, geçen sezon içerisinde Ertuğrul Ersoy’un sözleşmesini 2022 yılına kadar uzatmıştı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328