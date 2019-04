(Görüntülü) Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy taraftardan özür diledi

Gürkan DURAL-Hasan BOBEY/BURSA,() Bursaspor kaptanı Ertuğrul Ersoy, taraftara seslenerek, “Taraftarımız kadar biz de kendimizi parçaladık. Bu 4 hafta için gerekirse öleceğiz. Ölmeye hazırız. Burada tek ihtiyacımız olan şey sizlerin, taraftarımızın her zamanki gibi desteğidir” dedi.



Spor Toto Süper Lig’de arka arkaya kötü sonuçlarla sahadan ayrılan Bursaspor, sahasında Akhisarspor ile de golsüz berabere kaldı. Kötü gidişatın devam etmesi üzerine yeşil beyazlı taraftarlar maç sonunda tepki gösterirken, bir grup taraftar da takım kaptanı Ertuğrul Ersoy ile görüştü. Kaptan Ertuğrul karşılaşma sonrasında ise açıklamalarda bulundu. Sonuçtan dolayı çok üzgün olduklarını dile getiren genç oyuncu, “Taraftarımız kadar biz de kendimizi parçaladık. Bu saatten sonra maçla ilgili konuşmaya gerek yok. Camiamdan tek arzum; bu noktaya geldik, Ertuğrul hata yaptı, o yaptı, bu yaptı ancak, asıl olan Bursaspor'dur. Biz oyuncu grubu olarak bu sorumluluğu aldık. İçeride birlikte konuştuğumuzda, bu 4 hafta için gerekirse öleceğiz dedik. Ölmeye de hazırız. Burada tek ihtiyacımız olan şey sizlerin, taraftarımızın her zamanki gibi desteğidir” dedi.



"GEREKİRSE ÖLECEĞİZ"



Taraftarın kesinlikle çok haklı olduğunu ifade eden Ertuğrul Ersoy, “Saha ortasında da 'Haklısınız' demek istedim. Bahanemiz yok. Hepimizin daha doğru düşünmesi gerekiyor. Bu noktadan nasıl çıkarız? Birlik olarak çıkarız. Çıkamayacağımız durum yok. Gerekirse 4'te 4 yaparız. Gittik Erzurum'da berabere mi kaldık? O zaman 3'te 3. Biz bu inançtayız. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Kimsenin gazını almaya niyetim yok. Taraftarımız baştan sonuna kadar haklı. Biz şampiyon olan bir camiayız. Ama şu an istenmeyen bir durumdayız. Bugün buradan çıkmak için ne yapmamız lazım? Oyuncu grubu olarak 'gerekirse öleceğiz' dedik. Sezon biter, bu gemiyi kıyıya yanaştırdıktan sonra denir ki 'Ertuğrul güle güle' ben de giderim. Onlar sonraki işler. Ama şimdi birlik olmamız lazım. Her ne koşulda olursa olsun puan kaybetmememiz lazımdı” diye konuştu.



"KAL DENİLİRSE KALIRIM, GİT DENİLİRSE GİDERİM"



Kazandıkları Demir Grup Sivasspor maçını hatırlatan Ertuğrul, “Ne kadar sıkıntılı dönemdeydik, taraftarımızın gücü bize galibiyeti getirdi. Biz inanıyoruz. Hep birlikte hareket edelim. 4 hafta sonra git denilirse gider, kal denilirse kalırız. Ama önce bu büyük camiayı bulunduğu durumdan kurtarmamız lazım. Taraftarla da görüşmemiz oldu. Takım kaptanı olarak özür diledim. Onlar da 'Arkanızdayız' dediler" açıklamalarında bulundu.