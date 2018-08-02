(Görüntülü) Bursaspor, gençlerine diş geçiremedi

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursaspor, antrenman maçında U21 takımı ile berabere kaldı. Göztepe ile prensipte anlaşan Titi maçta forma giymedi. Bursaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında U21 takımı ile antrenman maçında karşılaştı. İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. A takımın golünü 41'inci dakikada William Troost-Ekong kaydederken, U21 takımının golü ise 61'inci dakikada Hürrem Akkuş'tan geldi. Bursaspor'un son transferi Allano Lima da ilk kez bir maçta yeşil beyazlı formayı terletti. 50 dakika sahada kalan Lima daha sonra yerini Burak Kapacak'a bıraktı. TITI FORMA GİYMEDİ Göztepe ile prensip anlaşmasına varan Brezilyalı savunma oyuncusu Titi, bu maçta forma giymedi. Deneyimli savunmacı karşılaşmayı yedek kulübesinden takip etti. Yakın süreçte Titi'nin Göztepe'ye transferinin resmileşmesi bekleniyor.